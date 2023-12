Sorpresa de Fiestas: Ryan Gosling lanzó canción de navidad

Nadie puede negar que Ryan Gosling es uno de los mejores actores de su generación y aunque sus apariciones en distintas películas refuerzan su talento en las artes dramáticas, ahora el protagonista de Barbie, sorprendió al compartir su faceta de músico.

Hace un tiempo se supo que Gosling cuando era pequeño, junto con su hermana mayor cantaban en bodas, y hasta se animó a hacer un tributo a Elvis Presley. Recién en 2007 y luego de varios años dedicado a la actuación, Ryan grabó un álbum en solitario, “Put Me In the Car”.

Gracias a su talento musical, Gosling retomó una vez más el micrófono para grabar y publicar “Ken The EP”, un trabajo que hace alusión a la temporada navideña.

Ahora Ryan Gosling diciendo “feliz navidad #Barbie, dondequiera que estés” es mi nuevo imperio romano: pic.twitter.com/S4llnSrnfj — Novelo uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDF7F (@_NovelaGrafica) December 20, 2023

De la mano del productor Mark Ronson, productor de la banda sonora de la cinta “Barbie”, Ryan lanzó nuevas versiones de la canción ORIGINAL “I’m Just Ken”.

Asimismo, con el lanzamiento del EP, Gosling y Ronson, también estrenó el videoclip “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)”, en donde el actor muestra su lado más navideño, informó Pronto.