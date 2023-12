El amor en época bélica, las invasiones y el honor, todos los secretos de Gabriela Margall

Imagínate que tenes ganas de leer una novela histórica ambientada en la época de las invasiones inglesas en Argentina. Eso fue lo que creó Gabriela Margall en su reciente lanzamiento "Con solo nombrarte". La novela que ya cautiva a los más románticos, es una de las más buscadas. Diario 13 charló con la autora y contó todos sus secretos.

La novela cuenta la historia de Martín Olivera es un hombre rico y respetable. También narra sobre Jimena Torres es una mujer de carácter. Su vida nunca ha sido fácil, pero es capaz de resistir cualquier viento, cualquier tormenta. Hace lo que considera que debe hacer: proteger a su familia, ante todo, más allá de lo que piensen los demás.

Ella se unió a las milicias porteñas que defendieron la ciudad de los ingleses en 1806 y se convirtió en leyenda: la sargento Torres. En contra de todo lo esperado por una sociedad represiva, Jimena se dedica a las actividades comerciales, tal como lo hizo su padre; y defiende su derecho a tomar decisiones sin depender de un hombre.



Ese momento bélico, de honor por la patria es donde se genera el encuentro entre el capitán Olivera y la sargento Torres. Ambos descubrirán que el amor no es lo que esperaban, que el pasado tiene un peso que no se puede ocultar. Esta es vista como una historia de amor y de aceptación, de aventuras y lealtad, de prejuicios y coraje, en el marco de la segunda invasión inglesa, que agitará las ideas de libertad en las aguas del Río de la Plata.

Entrevista con Gabriela Margall

1. ¿Cómo influyen las responsabilidades familiares y las expectativas sociales en las vidas de Martín Olivera y Jimena Torres?

Las responsabilidades y expectativas son el centro del conflicto en la relación entre Martín y Jimena. Que ellos puedan tener una relación exitosa o no depende de cómo enfrenten esos dilemas a la hora de conocerse y comprender que el amor implica un desafío a lo que uno cree.

2. La experiencia de defender Buenos Aires durante la primera invasión inglesa, ¿afecta las perspectivas y decisiones de los personajes principales?

La experiencia de la primera invasión inglesa cambia la percepción del mundo que tenían los habitantes de la zona rioplatense en general. Y, con respecto a los personajes principales, las invasiones los precipita hacia una serie de preguntas sobre la vida que llevan y las responsabilidades que están sobre sus hombros.

3. La historia destaca la importancia de aceptarse mutuamente. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan Martín y Jimena al tratar de superar los prejuicios y las expectativas sociales?

La aceptación personal es el centro del conflicto en Con solo nombrarte. Sobre todo, cuando todos los mandatos sociales y prejuicios de los personajes se ponen en crisis al conocer al otro. El amor plantea el problema y también ofrecerá la solución.

4. ¿Fue intencional reflejar las tensiones sociales y los roles de género de la época en las vidas de los personajes?

Sí, por supuesto, todo es intencional a la hora de escribir una novela, en particular una que trata sobre el rol asignado a la mujer y qué consecuencias tiene el cuestionamiento de ese rol.

6. La protagonista femenina, Jimena Torres, desafía las expectativas de la sociedad al participar en actividades comerciales y defender su tierra. ¿Cómo se te ocurrió darle esa impronta?

Cuando escribí la novela en el 2007 ya había registros de mujeres que en la época llevaban adelante este tipo de actividades comerciales. Susan Socolow, en su clásico libro Mercaderes del Buenos Aires virreinal. Familia y comercio, ya señalaba esto en 1978. Si bien yo me tomo libertades en la novela, las mujeres no estaban ajenas a esas actividades comerciales que realizaban sus maridos. En el año 2021, la doctora en historia Marcela Aguirrezabala publicó “Mujer de negocios” en la colonia. Trama de la presencia femenina en el espacio mercantil rioplatense, libro en el que finalmente se reconoce la presencia de la mujer en el comercio y cómo fue que llevaron adelante dichas actividades de manera activa. Me hizo muy feliz la publicación de ese libro porque, en cierto modo, sentí que la figura de Jimena Torres había sido reivindicada. Más allá de mi personaje de ficción, ese libro de Aguirrezabala nos señala cuánto nos queda por investigar y cuánto prejuicio debemos dejar atrás.

8. ¿En qué medida las acciones de los personajes principales reflejan los ideales de libertad y resistencia de la época?

Siempre busco que las ideas y modos de actuar de los personajes reflejen las ideas de la época que describo y es por eso que la época suele ser lo primero que elijo al escribir una novela. Es esencial para la reconstrucción de un período histórico desde la ficción, porque, en mi caso, es precisamente lo que me gusta hacer, contar un momento histórico determinado. Al describir un período histórico, no solo se trata de los hechos, sino también de los modos de ver de las personas, costumbres, vestimenta, canciones, celebraciones, comidas, y mundo en general.

10. ¿Cuál es el mensaje central que buscaste transmitir a través de la historia de "Con solo nombrarte"?

No busco dejar ningún mensaje con mis novelas. Busco contar algo que es muy posible que la mayoría de la gente no conozca, y que no tiene obligación de conocer, así como yo no estoy obligada a saber cómo funciona esa magia que hace que un puente se sostenga sobre un río. Contar una historia y que una persona me ofrezca el privilegio de dar un tiempo para leerla es lo que me hace buscar historias para seguir en el mundo de los libros.