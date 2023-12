Limbo Tecno rock anunció su postulación en los Premios Gardel

En las últimas horas, la formación local Limbo Tecno Rock, anunció en sus redes sociales la obtención de una nueva postulación para los Premios Gardel.

Fabián Noriega y Juan Manuel Vizcaíno, no dudaron en compartir con sus seguidores la buena nueva a la espera de poder conseguir el ansiada reconocimiento nacional.

"El niñito Dios nos trajo una postulación!! Nuevamente estamos peleándola por un espacio, gracias Capif por dejarnos participar otra vez", expresaron los músicos por su versión del tema de Depeche Mode "Enjoy the silence", que competirá en las categorías: Canción del año, grabación del año, mejor diseño de portada, mejor canción de rock.

Esta no es la primera vez que los músicos se postulan porque desde 2019, momento en que se abrieron las postulaciones Limbo está participando. Primero fue "Circunvalation", luego "See you to the other side", "Poly 80", "Eclectic" y, finalmente "Museum", disco en donde está el tema "Enjoy the silence".

En esta oportunidad, Limbo Tecno Rock participa en las categorías: Álbum del año, Ingeniería de grabación, canción del año, Mejor álbum pop alternativo, Mejor diseño portada y producción del año.