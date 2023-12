Placebo regresa a la Argentina después de 10 años

Para felicidad de los fanáticos de los shows en vivo, la formación Placebo anunció que llegará a Argentina en el 2024.

La banda de rock alternativo británico subirá a escena en el mítico Luna Park el 14 de marzo luego de diez años de ausencia en nuestra tierra.

Formada en 1994 en Londres, Placebo ha editado ocho discos de estudio repletos de temas icónicos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Ahora, Brian Molko y Stefan Olsdal regresan a Argentina para presentar su más reciente lanzamiento, Never Let Me Go (2022), y crear una experiencia sonora liberadora gracias a su mezcla de elementos rock, post-punk y gótico.

Con producción de Fenix Entertainment, la primera preventa ya se lanzó este 21 de diciembre a través de Ticket Portal.