Daniel Giovenco: 'Sin cultura no somos nada, somo hilachas todas separadas'

Este viernes, en Banda Ancha, Daniel Tejada recibió a "un amigo de la casa", a Daniel Giovenco que llegó para despedir el año y contar novedades acerca de sus proyectos.

"Hay que estar más juntos que nunca, estamos viviendo un periodos muy fuerte, la cultura y el arte no escapan a ese momento. Las libertades están absolutamente amenazadas, por eso esta tarde, a las 19 horas, nos vamos a juntar con todos los artistas a decir que no queremos que nos saquen el Fondo Nacional de las Artes, el INT, porque corro peligro por que te metan en cana por estar incitando a la gente a defender sus derechos. Lo que estamos viviendo es una locura", comenzó diciendo el músico.

Luego agregó: "Esta mañana compuse una canción, un tango que está naciendo por ahí y es exclusivo para Canal 13 en el que hablo de resistencia y es un poco lo que estoy sintiendo, esto de dos de cada tres personas que veo me da miedo, no porque hayan votado a este personaje cómico, parece que nos gustan los cómicos y estamos mal en eso".

Sobre la razón que lo motivó a escribir su nueva canción Giovenco dijo: "Hoy es la primera vez que salgo con el documento, otra vez desde la dictadura porque estamos amenazados con que no podemos salir a decir nada, la derecha pudo con el campo, cortar las rutas. No sé si ellos, los autores, han interpretado bien las leyes. Los artistas tenemos que salir a la calle y poner lo que hay que poner".

El conductor consultó sobre la convocatoria de este viernes 29 a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, de los artistas de distintas disciplinas que saldrán a manifestar su preocupación por la Ley Ómnibus: "El tema que ha sido una convocatoria que se armó hace nada, pero este plan de resistencia para que se entienda qué es el arte, qué es la cultura. Si nosotros no tenemos cultura nos daría lo mismo vivir en Kuwait que acá. Si yo canto tonadas es porque amo San Juan por el Negro Villaviencio, si no me hubiera ido, me hubiese interesado tres carajos estar acá, para eso es la cultura, para eso son nuestros pintores, ceramistas que nos invitan a ver el paisaje de acá".

"Hay gente que dice que se está gastando plata en cultura cuando en realidad en la urdimbre de la cultura social, sin cultura no somos nada, somo hilachas todas separadas, eso también es lo que quieren, les interesa tres pitos al mercado capitalista que en tu cabeza entre una canción que hable de otra cosa distinta", comentó el músico.