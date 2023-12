Ley Ómnibus: artistas se reunieron en su rechazo y planificaron un plan de lucha

En la semana el Gobierno del presidente Javier Milei envió el proyecto de Ley Ómnibus, una serie de modificaciones y eliminaciones de normas que provocan la desregulación del Estado y entre ello implica que los fondos que financian el arte, la cultura, las bibliotecas y demás instituciones, sean derivados al Tesoro Nacional y de este modo quedar prácticamente desfinanciados. Con este panorama, artistas sanjuaninos se reunieron en la Plaza 25 de Mayo para protestar y trazar un plan de lucha.

Entre los artistas que estuvieron presentes estuvo Hélida López, reconocida cantante y autora de la provincia. Esta hacedora de la cultura local dialogó con Canal 13 y dijo que han ‘asistido a un hecho inaudito que un gobierno constitucional haya lanzado un decreto donde distintos sectores están amenazados. Hay un montón de gente que va a entrar en peligro de existencia. Que tantos años de trabajo caigan con un decreto’.

La artista dijo que ‘se trata de que la ciudadanía comprenda, reflexione y se de cuenta que ellos han puesto en el Gobierno a un político que no conoce, no tiene idoneidad de cómo se mueven los sectores sociales. No sólo se perjudica al que está con la guitarra u obra de teatro, sino camarógrafos, técnicos y más. Hay mucha gente que se maneja en la cultura que va a quedar en la calle y no lo podemos permitir’.

‘Le ruego a los legisladores que reflexionen profundamente porque fueron votados y tienen una responsabilidad históricas. Que se pongan los pantalones y tengan una actitud madura. Es lamentable esto que está pasando, por eso es tan importante el rol que pueden tener los diputados en el Congreso. Nosotros respetamos las instituciones pero son las instituciones las que no están respetando a los ciudadanos en este momento’, señaló López.

Otro reconocido artista local como es Daniel Giovenco, quien también estuvo presente, sentenció: ‘Lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de nuestro arte acá. Pedir que la cultura no pague el ajuste y no seamos perseguidos por defender nuestros derechos’.