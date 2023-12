'Sinvergüenza', el nuevo tema de Emanero, JMena, Karina y Ángela Torres

Siempre en la cresta de la ola musical, Emanero sigue presentando éxitos y luego de Bandido, Atorrante y Adicto, el músico lanzó este martes una canción acompañado por tres grandes artistas.

El músico no dudó en convocar a Jimena Barón, Ángela Torres y Karina “la princesita”, quienes prestaron sus voces para lanzar "Sinvergüenza".

El cantante, productor y compositor argentino Emanero vivió un año lleno de éxitos, presentando numerosas colaboraciones con artistas que se encuentran protagonizando la industria musical local, incluyendo a estrellas como FMK, Estani, Rusherking, Ulises Bueno, Los Palmeras, Antonio Rios y La Konga.

Letra de "Sinverguenza"

[Intro: Ángela Torres]

Ya no quiero flores ni botellas de vino

Me abandonaste y eso nunca lo olvido

No me escribas tanto, necesito un respiro

No eras tan atento cuando estabas conmigo

Aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste

Y ahora que me puse buena te acordaste de mi amor

[Coro: Karina & Emanero]

Sinvergüenza, bandido, atorrante

Te descuidaste, dormiste, ya es tarde

Y aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste

Y ahora que me puse bu?na te acordaste

Siempr? fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante

No me cuidaste, me heriste y me usaste

Y aunque pidas que ahora cambie y digas que fui un atorrante

Te olvidaste que también me lastimaste

[Verso 1: j mena]

Vuelve

Pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero y vuelve

Verte arrepentido y con el corazón partido me divierte

Y la verdad

Que te vean triste me da igual

No es que yo disfrute la maldad

Pero algo te tengo que cobrar

Pre-Coro: Karina]

Ya me fui

Y aunque te arrodilles y me lo ruegues, ya me marché

Fuiste un egoísta y no pensaste en mí

Ya pasé de página y ya te borré

[Coro: j mena, Ángela Torres & Emanero]

Sinvergüenza, bandido, atorrante

Te descuidaste, dormiste, ya es tarde

Y aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste

Y ahora que me puse buena te acordaste

Siempre fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante

No me cuidaste, me heriste y me usaste

Y aunque pidas que ahora cambie y digas que fui un atorrante

Te olvidaste que también me lastimaste

[Verso 2: Emanero]

Sé que ya no quieres flores ni botellas de vino

Me abandonaste y eso nunca lo olvido

No me ignores tanto, necesito un respiro

No te falto nada cuando estabas conmigo

Y nunca me cuidaste

Cuando estuve mal no me escuchaste

Y ahora andas con otro y de mí te olvidaste

[Pre-Coro: j mena & Ángela Torres]

Ya me fui

Y aunque te arrodilles y me lo ruegues, ya me marché

Fuiste un egoísta y no pensaste en mí

Ya pasé de página y ya te borré

[Coro: Ángela Torres, j mena, Karina, Ángela Torres & Karina]

Sinvergüenza, bandido, atorrante

Te descuidaste, dormiste, ya es tarde

Y aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste

Y ahora que me puse buena te acordaste de mi amor