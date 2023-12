Juliana Pallaro, amor por la tierra y el arte

Lejos de San Juan, pero cerca a través de su arte, Juliana Pallaro es la artista elegida por la nueva conducción del Hotel Pismanta para exponer sus cuadros en esta reapertura del histórico alojamiento con aguas termales.

“Ensayos de algún Borgess”, es nombre que recibe esta exposición compuesta por siete obras dominadas por una paleta monocromática que conquista a los observadores.

Nacida en San Juan, pero instalada en San Luis, la artista autodidacta se formó junto a su madre también pintora, dentro de un hogar impregnado de olor a óleos y lleno de colores.

En contacto con Diario 13 San Juan, la pintora comentó: “Esta serie de mi autoría, que la terminé a mediados de año, se denomina ‘Ensayos de algún Borgess’, es nueva, es lo último que hice. Luego de ser expuesta en San Juan, Hugo Díaz, un amigo personal fue el contacto con la gente del hotel y recibí la propuesta de exponer en Pismanta”, comenzó diciendo Juliana.

Luego sumó: “Esta persona le mostró mis obras a Jorge Teixidor, arquitecto del hotel, luego la vieron los dueños, a quienes les encantó el trabajo y me invitaron a llevar la muestra a Iglesia”, recordó Pallaro.

“La muestra está instalada en forma permanente, formada por siete obras irrepetibles que forman parte de una serie y los cuadros están expuestos en el hotel y todos a la venta”, reconoció la entrevistada.

Juliana Pallaro se refirió a la importancia de exponer en San Juan al decir: “Poder llevar mi arte a San Juan estando lejos me ha llenado de muchísima emoción. Es muy lindo y grata la repercusión porque un lugar turístico, tan emblemático de la provincia, que esté resurgiendo otra vez me pone muy feliz y me llena de orgullo. Ser sanjuanina y que mi arte esté en San Juan es muy emocionante para mí. Se trata de una serie muy personal, muy intimista porque a mí me inspiran las letras en un supuesto Borges, no me refiero al escritor, este es un personaje imaginario”.

Para cerrar la artista comentó: “En esos cuadros hay muchos sentimientos míos, hay algunas frases ilegibles de Borges, hay muchas manifestaciones. Hay hasta un fragmente de una carta que yo le escribí como despedida a mi papá… esto es muy especial para mí”.

Sobre el Hotel Pismanta

El histórico hotel de Iglesia, reabrió sus puertas luego de cuatro años para enriquecer la oferta hotelera de la zona. El objetivo de lugar es impulsar el desarrollo socioeconómico del departamento, brindando servicios acordes al turismo local, nacional e internacional.

En esta primera etapa se inauguraron las obras de adecuación de las instalaciones y la apertura de un 35% de capacidad. La segunda parte del proyecto, implica la apertura total del hotel y la tercera contemplará el aumento de la capacidad del reconocido lugar.