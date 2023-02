Polémica por la reina de la Vendimia: "es una discusión que hay que dar"

En el último fin de semana nació una nueva polémica. La misma es sobre el cambio en cuento a quien representa la Fiesta de la Vendimia. San Juan hace unos años comenzó con el proceso de cambios teniendo en cuenta las nuevas perspectivas y con una mirada puesta en la representatividad pura de los sanjuaninos. En el primer programa de Banda Ancha, la Ministra Claudia Grynszpan dio a conocer su opinión.

'Yo creo que tiene que ver, no solo con la perspectiva de género, porque sigue conservando el espacio en la fiesta tanto en la Fiesta nacional del Sol como la Vendimia' comenzó. A la vez indicó 'nosotros hemos creado un programa de Forjar Caminos, donde se van a subir al escenario pero no a desfilar o a mostrar una estética sino que la estética puede estar o no'. Sobre este punto aclaró que no esta en contra de la estética sino que 'pienso que el elemento ponderante para definir a la mujer de San Juan son otros valores que nunca antes lo habíamos puesto en escena'..

En cuanto a esta nueva mirada que buscan darle a la mujer, señaló que las mujeres de los departamentos 'me parece que merecen un reconocimiento a otros aspectos de la mujer y eso es lo que tiene el contexto actual'. Por ello enfatizó que siguen conservando el espacio de la mujer 'pero queremos mostrar mujeres que accionan desde otro lugar'.

La ministra confesó que hay personas que le han pedido la vuelta de las reinas, pero ella mencionó 'me pareció interesante podemos plantear con los diseñadores en la próxima Fiesta nacional del Sol que generen un desfile con diseño local y que participen la industria de la moda porque es muy interesante'. A ello le pidió repensar sobre la perspectiva de la mujer y lo referido al reinado y cuan representativo es de las tradiciones de los sanjuaninos.

Esto es teniendo en cuenta que en esta fiesta a las mujeres de cada uno de los departamentos se les da el reconocimiento al trabajo.