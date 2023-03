Paul McCartney se suma el nuevo disco de The Rolling Stones

Para sorpresa y locura de los fanáticos de los Rolling Stones y los Beatles, los músicos anunciaron la colaboración en un disco de la banda liderada por Mick Jagger de Paul McCartney.

El portal Variety anunció que el Beatle estuvo en el estudio grabando con sus famosos colegas para su próximo álbum de estudio.

Las grabaciones, realizadas en Los Ángeles se realizaron en un ámbito de camaradería y talento de todos los músicos.

Esta unión no es novedad, tal como lo consigna el portal Consequence a mencionar al single "We Love You" de 1963 donde McCartney y John Lennon hicieron coros. Aparte de eso, Brian Jones tocó el saxo en la cara B de los Beatles "You Know My Name (Look Up the Number)", que se publicó en 1970, mientras que Lennon y su esposa Yoko Ono participaron del especial televisivo de los Stones emitido en 1968, The Rolling Stones' Rock and Roll Circus, informó IndieHoy.