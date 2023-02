Ana Coarasa: 'Esta novela es un llamado a redescubrirse'

Revancha no es un libro cualquiera, en más de 600 páginas la autora argentina logra reivindicar los valores de la mujer, sus posibilidades laborales y dejar en vista el famoso techo de cristal. Ana Coarasa interpela con temas sociales importantes pero sin dejar de lado el romance explícito en su última novela lanzada por El Emporio. En exclusiva charló con Diario 13 de su escrito.

Constanza y Sebastián son los protagonistas de Revancha. Una novela que pone el foco en una mujer poderosa, con espíritu guerrero y muchos secretos. Deja en evidencia todos los preceptos sobre las profesiones a las que puede o no dedicarse una mujer. Incluso rompe con esos moldes para ponderar a la mujer. No es una novela más de romance donde el hombre salva a la mujer, sino que invierte los roles y capta una esencia del feminismo, sin dejar de lado el amor.

Conoce todos los secretos de Ana en la siguiente entrevista:

¿Cuál es el tópico que para vos interpela a los lectores?

Yo creo que esta novela intenta demostrar que, a pesar de que tengamos ideas arraigadas, ya sea por la crianza o por las costumbres, debemos que ser capaces de ver que no hay límites cuando alguien tiene un objetivo claro. Constanza, una mujer joven que bien podría haber estudiado una carrera universitaria y dedicarse a lo que se esperaba de ella, decide elegir su propio camino y opta por un destino diferente. Nadie podría imaginar que sería agente de la SIDE y que se convertía en una de las mejores.



Pones en evidencia un alejamiento de los estereotipos en las profesiones,¿por qué?



Porque considero que cada uno puede ser excelente en lo que decide hacer, si lo hace con tenacidad. Algunos tendremos que capacitarnos más que otros, entrenar más que otros, pero el esfuerzo y la constancia siempre traen sus recompensas.



¿Crees que algunos temas, como lo que hace Gutiérrez, son un replanteo para los lectores?

Gutiérrez es un personaje que podría ser cualquier persona en la vida. Gente que se considera superior, que piensa que tiene poder sobre nosotros y que tiene derecho a tomar lo que quiere. Para mí es importante dejar en claro que nadie puede ir por sobre nuestros deseos e intereses. Y que las consecuencias que ocurran por las malas decisiones, tienen un precio alto.



¿Consideras que las mujeres se van a sentir fortalecidas con el papel de Constanza?

No solo las mujeres. Creo que cualquier persona que se sienta en una posición de inferioridad, tiene una oportunidad para dejar de sentirse así. Esta novela es un llamado a redescubrirse. A entender que somos capaces de hacer cosas increíbles si nos lo proponemos y que no existen límites. El “no vas a poder”, no es una opción.



¿Ya estás trabajando en tu próximo proyecto?

Ya tengo lista mi próxima novela, es una histórica que espero los sorprenda. Además de esta, tengo otros proyectos en los que sigo trabajando. Para mí, es un placer escribir y lo hago con el corazón.