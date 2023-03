Víctor Laplace llega a San Juan con "Rotos de Amor"

Feliz por el contacto con los sanjuaninos por su llegada a la provincia, Víctor Laplace dialogó -vía zoom- con Daniel Tejada en la mañana de "Banda Ancha".

El reconocido intérprete, junto con los actores mendocinos Víctor Arrojo, Marcelo Lacerna, Aníbal Villa y bajo la dirección de Daniel Posada subirán a escena este 17 de marzo, a las 21 horas, en el Teatro Sarmiento.

En contacto con Canal 13, Laplace comenzó diciendo: "Esta obra habla de la amistad del amor, dos temas en mi vida fundamentales. En mi vida estuve enamorado del que nació un hijo que, a la vez me dio dos nietas maravillosas... Me pasa que hay algo de necesidad de estar presente en esta etapa de la vida que se modifica por lo que me adapto y crezco".

Ante la pregunta del conductor sobre si cambió el amor, Víctor aseguró: "En el teatro, hay algo que cambió, ahora todos pueden hablar de lo que quieren, del amor libre... de todo lo que quieran y eso es bueno. En el pasado solo se podían decir algunas cosas y otras no", comentó el entrevistado.

Los interesados en ver la puesta, pueden adquirir sus entradas en la plataforma EntradaWeb, ingresando al siguiente link.