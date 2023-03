David Gardiol: “Amo lo que hago y hago lo que amo”

El arte en todas sus manifestaciones conquista al público que asiste a las salas en busca de entretenimiento y enseñanzas.

En esta oportunidad, la columna de “Artistas en Vanguardia” tiene el gusto de recibir a un referente titiritero local que, desde años, conquista con su estilo, talento y ansias de educar a través del arte.

Es David Gardiol quien, a través de sus respuestas nos permitirá conocer más de su vida, vivencias y sueños.

En el comienzo de la charla, el artista dijo: “Hola soy David, tengo casi 55 años, soy Gestor Cultural y titiritero. Junto a mi compañera de sueños, Edita Sigalat, gestionamos una sala de teatro independiente en Rivadavia, San Juan”, expresó. Luego se definió diciendo: “Soy apasionado, entusiasta, perseverante, soñador e idealista, porque amo lo que hago y hago lo que amo”.

Su amor por las marionetas y su interés permanente lo llevaron a sumergirse en ese mágico mundo del que recordó: “Mi vocación por los títeres la descubrí a los 18 años y nunca dejé de hacer y aprender hasta hoy, 38 años después. Fue en un viaje iniciático, en la ciudad de Mendoza. Un títere me encontró a mí, me fascinó y me lo traje a mi vida. De él fueron naciendo otros y otros títeres”, recordó.

Luego David agregó: “Por eso me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Títeres en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Los títeres me enseñaron a ir haciéndome artista durante el largo camino hasta hoy”, aseveró sobre sus estudios.

Nadie puede negar que Gardiol se convirtió en un referente provincial y nacional cuando se habla de títeres y, sobre eso comentó: “Sé que rompí varios paradigmas sociales de mi comunidad: ser titiritero, no morir de hambre trabajando de artista independiente y seguir haciendo cosas hasta hoy”.

Al frente de la Sala TeS y con muchos proyectos realizados y otros por venir -que van desde el entretenimiento hasta la educación-, el entrevistado se refirió a la posibilidad de vivir de su profesión y dijo: “Sí pude. Siempre pude contra cualquier crisis económica y no fueron pocas en casi 55 años de vida. La única que me pudo voltear y me tuvo contra las cuerdas, fue la crisis que generó el Covid y las restricciones impuestas”, recordó del año 2020 cuando se paralizó el mundo por la pandemia.

Con una agenda colmada de ideas, David se refirió a sus proyectos y explicó a Diario 13 San Juan: “Estoy buscando empresarias y empresarios que quieran que su dinero se multiplique, que les rinda el doble y más del doble todavía”, comenzó diciendo y luego agregó: “Te explico: tengo aprobado un proyecto por la Ley de Mecenazgo. Es para que alumnas y alumnos de escuelas de gestión pública reciban entradas gratis para venir a nuestra sala a disfrutar de la magia del teatro. Las empresas ponen su dinero en este proyecto y Rentas del Gobierno se los reconoce como pago de sus impuestos. Es decir, están haciendo que sus recursos económicos rindan mucho más. Sencillamente es usar el dinero con que iban a pagar sus impuestos, de todas formas, para apoyar proyectos culturales que han sido seleccionados por un jurado, y que son de interés para toda la sociedad”, dijo el artista explicando de manera exquisita el Régimen de Promoción Cultural de San Juan, impulsado por el Gobierno de la provincia, que depende del aporte de los contribuyentes al desarrollo cultural provincial.

Para cerrar, y muy feliz por el momento profesional y de reconocimiento que vive la Sala Tes, David Gardiol dijo: “Tengo varios sueños, muchos se han ido materializando poco a poco. Sueño con encontrar la forma de hacer sustentable el anhelo de que todas y todos los alumnos de todo San Juan, de todos los niveles educativos, puedan conocer y disfrutar lo que el teatro puede hacer por ellos. Que el Espacio Teatral Títeres en Serio sea como un faro, un lugar de culto a las artes escénicas. Que cada vez sean más las personas, de todas las edades, de todos los rincones de esta provincia, que visiten esta sala y salgan impregnadas de esperanza, entusiasmo y gozo por haber sido tocadas por el increíble encanto del teatro”, cerró Gardiol.