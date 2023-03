Jimena Barón presentó su canción "Los Locos"

Esta semana, Jimena Barón lanzó su nuevo videoclip “Los Locos”, como parte de su nuevo trabajo discográfico.

A través de las diferentes plataformas, como Youtube, Spotify, Amazon Music, La Cobra presentó este cuarto adelanto realizado con la producción de Juan Lucas Arbe y Mauro De Tommaso.

“Al fin un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta, aprendí. Todos pueden ver que entendí del buen querer, que ya sé hacerme valer, Que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien”, comenzó cantando Barón entrando a una iglesia vestida de novia.

Luego, el video muta cuando la novia le dispara a su novio: “Loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Otro loco, que no digan que los provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final”.

Como todos los clips del álbum que ya fueron presentados, “Los Locos” también fue rodado en la ciudad de San Emilio, con la dirección de Tom Abramzon. Esta nueva canción es el primer capítulo del álbum íntimo y conceptual del que ya se dieron a conocer “La Araña”, “Mi Felicidad” y, más recientemente, “Cruel y Despiadado” informó Infobae.