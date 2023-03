Mauricio Ballato: “En los fuegos pude darle un plus al asado”

Nuevamente, Diario 13 San Juan presenta, en su columna de “Varones en Vanguardia”, a otro personaje digno de conocer por su pasión y dedicación.

Se trata de Mauricio Ballato, chef e influencer, amante de los fuegos y asador quien, en una extensa charla, habló de sus pasiones y proyectos.

En el comienzo de la entrevista el invitado se presentó a sí mismo y dijo: “Soy un asador apasionado que disfruta de esta oportunidad que me dio la vida”, dijo sobre sí mismo y luego se definió como: apasionado, meticuloso, detallista, sacrificado y obsesivo.

Acerca del último adjetivo usado aseguró: “Me defino así porque son las características que me han llevado a donde estoy y con las cuales me he diferenciado en lo que es gastronomía, pero sobre todo en lo que se refiere al asado en un país en el que desde niños aprendemos como hacerlo”, aseguró sobre su plato preferido.

“Desde niño fui un apasionado por el asado. Pero lo que me hizo dar el salto fue ganar en 2017 el campeonato del asador sanjuanino. Eso me abrió la puerta a este mundo y pude rodearme y conocer grandes referentes de los fuegos de quienes aprendí muchísimo, sobre todo de la mano de hoy mi gran amigo Lucas Larran - el más grande de todos- del que tomé cada consejo y todo lo que pudo trasmitirme”, recordó el entrevistado sobre sus primeros pasos en los fuegos.

Con una preferencia explícita por las carnes asadas, el chef aseguró: “Fue siempre mi pasión, en lo que a gastronomía se refiere. Yo me centro en los fuegos y en asar. Es ahí donde pude darle un plus al asado”, sumó.

Siendo la provincia un polo creciente de turismo y gastronomía, Ballato dijo: “Básicamente trabajo ofreciendo a mis comensales productos y recetas de mis preparaciones con el toque de lo regional. Considero que en San Juan le damos demasiado ímpetu a nuestro corte estrella, que es la punta de espalda, pero yo trato de ir otro camino incluyendo productos regionales en recetas y preparaciones en parrilla utilizando otros tipos de cortes vacuno, cerdo o cordero”, detalló el chef.

Al frente de talleres de cocina, Mauricio se refirió a sus alumnos y sus ansías de conocer nuevos modos culinarios: “La verdad que cuento con un público muy variado por suerte, y todos los que se suman vienen para aprender técnicas diferentes y centrarse también en preparaciones que salen del común”.

Con muchos proyectos en curso, Ballato también es la cara de “La Embajada” –un moderno negocio que comercializa cortes de carne cerrados al vacío- y a través de sus redes sociales comenta y difunde los beneficios de ese tipo de empaque: “Creo que es algo nuevo en la provincia el tema de las carnes al vacío. Sí estoy convencido de que la tendencia va a ir hacia ese lugar. La pandemia hizo que tomáramos conciencia sobre muchas cosas, sobre todo en lo que a higiene respecta y justamente los envasados están en un estándar de calidad un paso por encima. Básicamente ese considero que es lo más importante. Falta mucho camino, pero claramente la tendencia será esa”, aseguró el asador.

Sobre sus proyectos y próximos pasos, Mauricio relató: “Como proyecto quiero ampliar mi cantidad de cubiertos, pero siempre manteniendo el concepto de lo personalizado, que cada comensal tenga el contacto directo y que sepa de boca de quien preparo cada paso, cómo lo realizo”.

Luego y antes de finalizar la charla, Ballato dijo: “Y mi sueño es seguir escalando en esto, y llegar a ser el referente del asado. Que cuando se nombre la palabra asado sea mi nombre al que asocien con esto”.