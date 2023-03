"No Reason", lo nuevo de The Chemical Brothers

En el comienzo del año y como parte de las novedades del dúo electrónico The Chemical Brothers, se conoció una nueva canción que, en un primer momento, fue presentada en vivo.

Se trata del single llamado "No Reason", que ahora tiene su versión de estudio junto a un videoclip creado y dirigido por los colaboradores habituales de los Chemical Brothers, Smith & Lyall, y coreografiado y actuado por el Gecko Theatre informó el portal IndieHoy.

"Estamos muy contentos de compartir nuestra nueva canción 'No Reason'. Si nos han visto tocar en vivo durante el último año, es posible que ya hayan escuchado la primera versión de la canción en nuestros shows", escribieron los músicos en un comunicado y sumaron: "El tema contiene un sample vocal de la increíble canción 'Courts or Wars' del grupo Second Layer. Es por eso que queremos darle las gracias a Graham Bailey, Stephen Budd y la familia de Adrian Borland por su permiso y su bendición para utilizar el sample. Significa mucho para nosotros".

Durante el 2022, The Chemical Brothers formó parte del festival Sónar Barcelona que, además de su ritmo hipnótico contó con el espectáculo visual de Smith y Lyall.