Murió María Onetto, una gran actriz argentina

Este jueves 2 de marzo murió la gran actriz María Onetto. La artista, de renombrada trayectoria, que supo brillar en la televisión, el teatro y el cine falleció a los 56 años. La noticia de su deceso fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

‘Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Onetto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos’, manifestó en el comunicado la entidad en su cuenta de Twitter.

Onetto se inició en la actuación muy joven, aunque no fue su primera profesión puesto que también era Licenciada en Psicología y docente. Sin embargo, para María la actuación era ‘una actividad necesaria en términos de intercambio de energía’ y también ‘la zona’ en la que sentía que se podía ‘dar algo concreto a los demás’, según había manifestado a Pagina/12 en una de sus últimas entrevistas.

Durante su carrera artística, actuó en numerosas obras de teatro y también en cine y televisión. En el último tiempo, estuvo trabajando en una de las series de Diego Armando Maradona y en Ringo, una obra sobre la vida del campeón argentino de boxeo, Oscar “Ringo Bonavena”, en la que interpretó a su madre, Doña Dominga, y que está pronto a estrenarse en la plataforma Star+.

Asimismo, en septiembre del año pasado formó parte de la puesta que se realizó en el Teatro San Martín de Bodas de sangre, basada en el emblemático texto de Federico García Lorca y dirigida por Vivi Tellas.

En su increíble trayectoria teatral también se destacan otros trabajos como: Raspando la cruz, La escala humana, Faros de color, Donde más duele, La casa de Bernarda Alba, Nunca estuviste tan adorable, Muerte de un Viajante, Un Dios salvaje, Sonata de Otoño, Personitas, Los hijos se han dormido, Los corderos, En lo alto para siempre, Potestad (por el que recibió el premio Ace), Valeria radioactiva, y La persona deprimida.

En tanto, en televisión se la pudo ver en: Vientos de agua, Mujeres asesinas, Montecristo,Tratame bien, TV por la inclusión, 12 casas, En terapia, Mi hermano es un clon, La celebración, entre otros.

Finalmente, en cine protagonizó Yo nena, yo princesa, La mujer sin cabeza, Rompecabezas, Nunca estuviste tan adorable, La vida después, Relatos salvajes, El peso de la Ley, entre otros films.

Una actriz que no quería ser actriz

Onetto, nacida el 18 de agosto de 1966, empezó a estudiar psicología y luego, a sus 22 años, se fue a Europa a “probar suerte”. “Me fui en un tour con una casa rodante, con muchas personas. Pero todo ese sistema lo manejaba alguien que hablaba en inglés, y yo entendía muy poco inglés. No entendía a qué hora había que llegar, no entendía nada. Un mes así. Casas rodantes colectivas. No sabía, de las cosas del camping, nada: ni lavar, ni cocinar, ni preparar su pequeña supervivencia”, recordó la actriz respecto a aquella experiencia.