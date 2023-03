¿Te acordás de Extreme? lanzaron nuevo tema musical

Luego de varios años de silencio, la banda "Extreme" sorprendió a todos sus fans con el anuncio de su primer álbum de estudio en 15 años.

Los músicos reconocidos y recordados por el hit "More Than Words", en los comienzos de los ´90 confirmó la salida de su disco "Six" y saldrá el próximo 9 de junio.

Con la idea de darle a sus fanáticos un adelanto, la banda presentó su primer corte de difusión: "Rise".

Gary Cherone, vocalista se refirió al lanzamiento y dijo: "Musicalmente, es agresivo. Líricamente, es un cuento con una moraleja sobre el ascenso y la caída de la fama. Te dejas seducir por ella. Una vez que estás en la cima, te destrozan y te derriban. Es la naturaleza de la bestia".

Por otro lado, el guitarrista Nuno Bettencourt se refirió a la influencia de Eddie Van Halen y la intención de tocar luego de su muerte: "Cuando Eddie Van Halen falleció, me afectó mucho. No voy a ser yo quien ocupe el trono, pero sentí cierta responsabilidad de mantener viva la forma de tocar la guitarra. Así que se oye mucho fuego en el disco".

"Hemos logrado permanecer juntos después de todos estos años. Sentimos que tenemos algo que demostrar cuando subimos al escenario o al estudio. Por eso, creo que algunas de estas canciones están entre las mejores que hemos escrito", finalizó Cherone. Y Bettencourt agregó: "Los verdaderos fans de Extreme saben que deben esperar lo inesperado. Creo que necesitamos un buen disco de rock de la vieja escuela".

La vuelta de Extreme se da después de que la banda resurgiera con una ola de popularidad gracias a que su canción "Play With Me" apareciera en un episodio de la cuarta temporada de Stranger Things. Este mismo fenómeno ocurrió con "Running Up That Hill (A Deal With God)" de Kate Bush y "Master of Puppets" de Metallica, informó IndieHoy.