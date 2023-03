Series de treinta minutos para ver en Netflix

Siempre pensando en sus suscriptores, Netflix anunció tres títulos de series cortas que no superan los treinta minutos pero no menos interesantes.

Crashing

Crashing cuenta la historia de un grupo de seis jóvenes que conviven con otros en un hospital clausurado a cambio de un alquiler barato. La extrovertida Lulu llega a la ciudad para visitar a su mejor amigo de la infancia, Anthony, quien vive en el hospital junto a su pareja. Lulu, que está pasando por una etapa en la que se siente perdida, decide quedarse ahí, con estos chicos que son los “guardianes de la propiedad” y cuyo objetivo es cuidar del edificio.

Please Like Me

Tras la ruptura con su novia Claire, Josh se da cuenta de que es homosexual. Con el apoyo de su ahora exnovia y de su mejor amigo y compañero de apartamento Tom, Josh deberá ayudar a su madre a luchar contra la depresión y contra el resto de su familia que tiene que acostumbrarse a su nuevo estilo de vida.

Smiley

Álex tiene el corazón roto ya que acaba de sufrir un desengaño amoroso. Tras pedir explicaciones con un mensaje de voz, se lo envía por error a Bruno, al que no conoce de nada. Este inocente despiste cambiará la vida de Álex y Bruno para siempre.

