Raúl Baca: “El cantar te permite pasar por distintos estados de ánimo"

Encantado por la música, especialmente por el tango, se sumó a las entrevistas de Diario 13 San Juan, Raúl Baca, un reconocido artista y personaje sanjuanino que no pasa desapercibido.

Con su entonada voz, su locura por la música y, desde su puesto de cajero en una reconocida cadena de supermercado, este personaje nos relató sus comienzos y planes relacionados a la música.

“Mi carta de presentación es la primera canción, luego al terminar me presento y digo quien soy”, dijo Raúl Baca para comenzar a hablar de sí mismo.

“Me considero una persona expresiva, alegre, creativa, imaginativa, innovadora que busca interactuar con el público y hacerlo participar”, comentó el entrevistado.

“El cantar te permite pasar por distintos estados de ánimo y al mismo tiempo trasmitir, lo que el autor quiere dar a conocer. Eso es lo que me gusta, poder llegar a lo más profundo de su ser, ya se para recordar un amor de madre, de padre, de un hijo o de la pareja… todo vale cuando uno puede llegar a tocar esos sentimientos”, aseguró Raúl.

Hace algunos años, más precisamente en 2010 y de la mano de Juan Carlos Bataller, el entrevistado fue parte del concurso de talentos del programa "La Ventana" en el cual se lució cantando tango en varias presentaciones con músicos en vivo.

Acerca de sus comienzos en la canción, Baca rememoró: “Que yo recuerde de muy pequeño… de 5 años. Yo, frente a un tocadiscos donde podía poner un disco de vinilo y pasaba horas escuchando”, expresó y sumó: “Me presento como intérprete, porque nunca pude ir a clases de canto por distintas circunstancias y me reconozco fanático de todos los géneros musicales: el tango, la milonga, el cuarteto, la cumbia, los temas melódicos, los mariachis y todo lo que pueda entender y trasmitir que se llame música”.

Conquistando con sus canciones a los clientes que esperan ansiosos pasar rápido por la caja cobradora en el supermercado donde trabaja, Raúl contó: “Lo que me pasa en mi lugar de trabajo es una mezcla de actor, locutor, cantante, humorista y hasta animador. La idea siempre fue de pasarla bien y quien llega y pasa por mi caja que se lleve, aparte de mercadería, una buena impresión. Que podamos terminar el día al menos con una sonrisa, con eso me siento hecho, satisfecho”, aseguró Baca.

“¿Cometarios de los clientes?... ¡de todo!, me preguntan si me dedico a esto, y sí, ciertamente hago un show en donde trato de combinar todo lo que hago en una hora y media, para hacer pasar al público un buen rato”, dijo el entrevistado acerca de sus presentaciones musicales.

Con algunas experiencias en medios de comunicación, el cantante aseguró: “Estuve un buen tiempo en una radio como locutor, era una cuenta pendiente y disfrutaba mucho haciéndolo, me doy cuenta cuando disfruto porque el tiempo se me pasa y no quiero que termine. No recuerdo cuando fue, pero se me complicaba con los horarios del trabajo, me quedo con el recuerdo de que fueron los mejores tres meses que pasé. Siempre practico y una vez la mamá del periodista Marcelo Yacante me dijo que le recordaba mucho a él porque lo hacía en cualquier lugar”.

Antes de final, Raúl Baca se refirió a sus temas pendientes y expresó: “Quiero poder seguir cantando y grabar un video con mi música para que la gente pueda escucharme y contratarme. Si bien llevo más 15 años cantando, aún hay gente que no me escuchó”.

“Entre mis sueños está el poder tener más tiempo para poder tomar clases de canto y volver a tener la oportunidad de estar en una radio… eso me haría feliz”, cerró Raúl.