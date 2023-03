Magalí la argentina que marcó el drama en el amor con su novela

Un destino llamado puerto es una de las novedades más recientes de Vera. Su autora Magali Escandell charló con Diario 13 sobre su escritura y como fue ser una de las galardonadas de un reconocido premio de escritoras.

Magalí era poeta, decimos era porque ahora es novelista. Esto se dio a partir de su primera creación la que fue galardonada por un reconocido concurso de escritores en Argentina. Concretamente su libro fue el ganador de la 1ª mención del certamen literario de novela romántica Lidia María Riba 2022. La autora dijo: 'En el momento de que me dijeron me había sido seleccionada me puse a llorar, porque estar entre la finalista para mí ya era ganar. Es un certamen de una editorial tan grande y ser parte entre en tantas historias era un montón'. Pero su sorpresa fue mayor al obtener la primera mención: 'Había escritoras con mucha trayectoria que no me lo esperaba, fue una sorpresa enorme'.

Sobre su proceso de escritura mencionó 'Yo soy una escritora brújula no planeo la novela voy creando al mismo ritmo que los personajes, voy viviendo la historia'. A la vez aclaró 'lo que sí tenía claro es que yo quería el narrador sea una tercera persona mentirosa o falsa que se descubre al final que el narrador era una primera persona, pero no sabía cómo lo iba a hacer'.

Su amor por la escritura la llevó a crear a Manuel y Antonia, quienes son los protagonistas de su novela. Magalí adelantó que 'ellos escriben desde el momento que se conocen todo lo que su historia de amor y entre dos historias se forma Un destino llamado Puerto'. Sus personajes no estan basados en personas que conoce o ella misma, pero una de sus amigas se sintió parte con lo que contó en su narrativa. Por ello dejó claro que parte de la novela tiene implícita la esencia de la amistad como grupo de familia.

Magalí señaló que el cliché en la historia no es lo suyo, pero marcó un punto para darle un giro en su novela. Por ello agregó que Manuel y Antonia se enamoró a primera vista, 'pero no es un amor a primera vista donde todo es color de rosa' sentenció. A la vez añadió 'en mi historia hay mucho drama'. También, el lector, puede encontrar diferentes representaciones, a lo que Magalí mencionó 'soy muy respetuosa de las diversidades en todo sentido'.

Un puesto llamado amor, es la historia de amor que interpela por sus diferencias en las narrativas, no es un libro sino dos en uno, donde el amor es marca, pero también otras cuestiones que hacen más humanos y reales a los personajes.

Entrevista completa con Magalí: