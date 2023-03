La banda Limbo presenta "Eclec7ic" en la sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Canal 13 recibió uno de los artistas icónicos de la música en San Juan. Se trata de Fabián Noriega, quien comentó en Banda Ancha todos los detalles de su nuevo disco que se presentará este 31 de marzo.

‘Se viene con "Eclec7ic", porque es muy ecléctico el disco. Tiene rock, pop tecno y más’ señaló el artista. Este disco será presentado este 31 de marzo a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro Bicentenario y las entradas ya están a la venta de manera online en Tuentrada.com y en la boletería.

La carrera de Noriega no es nueva, su primera vez en un escenario fue en 1987 y desde allí no paró. En su trayectoria hizo desde música para publicidades, películas, teatros, festivales y más. Pero él dejó claro cuál es su postura con las nuevas corrientes musicales, en concreto sobre el autotune. ‘Yo lo uso, pero no tanto porque a mí me cuesta mucho a veces afinar, pero creo que es buena herramienta para agregar efectos’.

Con los géneros urbanos se lleva bien ‘a mí me gustan algunas cosas que hacen. Por ejemplo, me gustó Bizarrap, es un productor que tiene una de sus ramas, la música’, señaló. ‘En mi caso sigo apostando por la canción vestida con una producción, lo que siempre se tiene que decir son cosas concretas para llamar la atención del oyente, esa es la función’ aludió.

También dijo ‘Meses atrás invitamos a un chico a trapear y fue muy bueno, nos gustó mucho, son cosas que vamos experimentando. A mí me gusta mucho probar’. ‘Los que hacemos música disfrutamos mucho de lo que hacemos más allá a ver si nos va bien o no’ señaló Noriega.

El show promete ser increíble por la puesta de escena y el formato elegido. Incluso habrá un tema en lengua de señas, ya que buscan ser lo más inclusivos posible.