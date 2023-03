Julio Quiroga: “Cada día estoy tocando y cantando”

Disfrutando del tercer mes del 2023, Diario 13 San Juan vuelve con su ciclo de entrevistas a representantes culturales y sociales y, en esta oportunidad, quien sorprende con su relato es Julio Quiroga.

Autodefinido como “una persona que intenta hacer lo que le gusta y disfruta de hacerlo y a la vez intenta que los demás también lo hagan”, el invitado aseguró ser: simple, directo, divertido, sensible y un poco perfeccionista, y acerca del porqué de su respuesta sumó: “Porque así me pienso en este momento”, agregó el músico casado con Flavia Gómez y padre de Aldana (19), Gabriel (17) y Sol (11).

Desempeñándose como contador público, Julito, aseguró: “Actualmente trabajo relacionado a mi profesión y a la vez, nunca dejé de hacer lo que me apasiona: la música. Cada día estoy tocando y cantando”, detalló.

Recordado por sus comienzos musicales con “Natura” en inolvidables bares locales que algunos ya solo son un recuerdo, el cantante dijo: “Con el Ale (Segovia) sí nos divertimos mucho haciéndolo y creo que la gente también lo hizo junto a nosotros. Le pusimos muchas pilas, lo mismo con el tributo a Pink Floyd que hicimos con Diamante Loco, fue interesante eso”, aseguró el artista.

Acerca de la posibilidad de vivir de la música en San Juan, Quiroga comentó: “Es bastante duro. En mi caso la música no la tomo para vivir de ella, sino que la disfruto, es mi pasión y para disfrutarla en mi caso tengo que alejarme bastante de tendencias y gustos musicales que siempre son moda y de alguna manera, para estar en circuito tenes que caer en hacer lo que la gente pida y yo estaría yendo por otro camino desde hace un tiempo”.

“Opino que actualmente hay músicos increíbles en la provincia, tengo el gusto y la suerte de ser amigos de muchos de ellos y realmente hay músicos de gran calidad y eso, sumado a que hoy en día es más fácil estar mejor equipado y sonar mejor -cosa que varios años atrás no ocurría- contribuye que al ir a ver una banda la escuches más compacta y ensamblada, pero siempre acompañado de la calidad de quienes ejecutan los instrumentos y cantantes por supuesto”.

Sobre las nuevas tendencias y ritmos que hoy se escuchan en las redes sociales, boliches y plataformas virtuales, Julito comentó: “En relación a lo nuevo que escucho en general en distintos géneros -me gusten o no- veo que hace un tiempo hay un bajo nivel en cuanto a creatividad, me refiero a que veo muchas bandas o solistas del mundo que sacan versiones de temas tradicionales o clásicos y que muchas veces los chicos ni saben que no son temas nuevos. Por otro lado, en contraposición hay nuevas corrientes en las que sí se ve estudio, composición y trabajo en general y si valoro mucho por ejemplo en raperos actuales”, comentó el invitado.

“Pero también veo como diría Charly por ahí, como hay tanta música de oficina en donde me siento en una compu a sacar una bata de aquí, una línea de bajo de otro lado y unos caños y ya está listo un tema en ¡10 minutos! Bueno, una buena canción, una buena pintura o una tremenda escultura debería llevar: tiempo, dedicación, inspiración y por su puesto el talento de cada quien”, reflexionó Quiroga.

Antes de cerrar la charla, Julio Quiroga se refirió a sus próximos pasos relacionados a su pasión y confirmó: “Mis proyectos tienen mucho que ver con mi familia, cuando digo que toco todos los días, es con ellos. Es algo que disfruto muchísimo. Otra cosa que me encanta es compartir música con los amigos que vamos a ver en sus presentaciones y amablemente nos invitan a hacer algo juntos. Y también estuvimos viendo unas canciones con mi hija para hacerlas en algún resto o pub por ahí”.