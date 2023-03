Paulina Maggi: 'La pérdida de mi mamá me hizo reflexionar sobre la vida'

Una historia llena de amor, cambios y playa, eso encontramos en Brillante como el Mar. La novela de Paulina Maggi editada por Del Fondo Editorial, causa sensación y es uno de los más requeridos del verano. En exclusiva, la autora charló con Diario 13.

En este caso nos encontramos con Muriel quien tiene diecisiete años y su único deseo es pasarla bien con su novio y sus amigas. Pero a ella el destino le puso otros planes. Acá podemos ver que muere su mamá y pide un deseo de lo más inesperado. Ella debe mudarse a vivir con su padre en Australia.



Ella odia las playas y se encuentra con la más hermosa, pero además de muchos secretos que no sabía de su madre. Su padre mega permisivo, la lleva a amar el lugar y su gente.

No se lo esperó y ese mar es testigo de cambios en su vida y su ser. Incluso logra re enamorarse tras un desamor y una traición. Si miedos, más libre y resulta, decide que su vida, o lo que quiere de ella, no está en Argentina.

Entrevista con la Autora:



¿Qué te inspiró para crear la historia?

El título de esta historia nació primero, en una charla de amigas, mientras hablábamos sobre el significado de los nombres. Una de las chicas contó que se llamaba Muriel y su significado era: Brillante como el mar. En ese momento pensé, ¡qué lindo título para una novela juvenil!, y una de ellas me dijo: vas a tener que escribirla.

Yo solo tenía el título y las ganas de escribir una nueva novela. La pérdida de mi mamá me hizo reflexionar sobre la vida, la familia y las oportunidades que a veces dejamos pasar por miedo o por desconocimiento. A partir de esa experiencia, empecé a imaginar una historia en la que una joven se ve obligada a viajar a un lugar desconocido, donde tendrá que enfrentarse a sus miedos, descubrirse a sí misma y encontrar su lugar en el mundo. Quería que la historia fuera emotiva, pero a la vez llena de esperanza, que demostrara que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay oportunidades para reinventarse y encontrar la felicidad.

¿Con qué personaje te sentís más identificada?

Si tuviera que elegir un personaje con el que me identifico en "Brillante como el mar", definitivamente sería Muriel. Como ella, he pasado por momentos difíciles en mi vida y he sentido el dolor de perder a alguien muy cercano. Además, entiendo su necesidad de encajar en el mundo y de enfrentar sus miedos para poder crecer como persona. Pero también debo decir que, en cierta medida, todos los personajes de la historia tienen un poco de mí. Billy, el padre de Muriel, por ejemplo, representa esa parte de mí que siempre ha querido buscar la aventura y descubrir nuevos horizontes, mientras que Johnny, el surfista, representa la ilusión del primer amor y la pasión por las cosas que nos apasionan. En definitiva, cada personaje tiene algo que me identifica y eso hace que sea una historia muy especial para mí.

¿Harían una secuela o precuela contando la historia de algunos personajes de tu novela?

Sí, de hecho tengo planes para continuar la serie de "Amigos australianos" con dos libros más. El que sale dentro sé poquito se llama "Impetuosa como el viento" y contará la historia de Wayra, una chica que lucha por aceptarse a sí misma y que ha sufrido bullying por su apariencia física. En esta historia, Wayra tendrá que enfrentar sus miedos y encontrar la fuerza interior para ser ella misma. Actualmente, también estoy trabajando en el tercer libro, que será la historia de Raw, el tercer amigo, y que tendrá su propia historia, ya que tiene mucho que contar.

¿Qué tópico crees interpela al lector?

Creo que el tema principal de "Brillante como el mar" que puede interpelar al lector es la idea de encontrar el coraje para enfrentar nuestros miedos y tomar decisiones difíciles en la vida. Muriel se ve obligada a viajar a Australia y a enfrentar situaciones completamente nuevas y desconocidas para ella. En el camino, debe aprender a confiar en sí misma y a superar sus inseguridades para encontrar su verdadero ser. Creo que muchos lectores pueden sentirse identificados con esta idea. Además, la historia también aborda temas como el amor, la amistad y la familia, que son universales y que pueden tocar a cualquier lector, independientemente de su edad o experiencia de vida.

En tu libro la música es importante, ¿Por qué?

La música es muy importante en "Brillante como el mar" porque ayuda a crear una atmósfera emocional y a reflejar los sentimientos de los personajes. En la historia, Muriel es una apasionada de la música y siempre está escuchando canciones que le recuerdan a su madre y a su vida en Argentina. Además, cuando llega a Australia, descubre nuevas bandas y artistas que la ayudan a conectarse con su entorno y a hacer nuevos amigos. Por eso, decidí crear una lista de reproducción en Spotify con todas las canciones que aparecen en el libro, para que los lectores puedan escuchar la misma música que Muriel mientras leen la historia. Creo que la música es una forma poderosa de transmitir emociones y de crear una conexión más profunda entre los personajes y los lectores.