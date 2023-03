Feria Manija: Los detalles del evento para los amantes de lo coleccionable

Este próximo domingo se viene la primera edición de la Feria Manija. La misma tendrá como objetivo mostrar y vender artículos coleccionables. De ello charló con Diario 13, Santiago Velasco, quien es parte de la organización.

En este caso se trata de un espacio dedicado a todo tipo de objetos coleccionables. Este se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo desde las 17 a las 21 horas. El lugar elegido es la Plaza Ejército Argentino ubicada en Urquiza y Pedro Cortinez, atrás del Auditorio, en Capital.

Santiago comentó 'La idea es mantenerla mensualmente, es un nicho de feria que no está ocupado actualmente y ya San Juan se merece un espacio dedicado específicamente al coleccionismo'. En la misma línea comentó que hay varias líneas de colectivos que pasan por la zona, tal como: 100 que lo deja en la plaza o 122-125-126-127-142-405- E que deja a pocas cuadras.

Los que deseen ir podrán encontrar 'Artículos coleccionables y vintage' señaló Velasco. A la vez, aludió 'la feria tiene espíritu autogestivo, el que pueda va con tablón o mesa o manta lo que tenga'. A su vez, resaltó que la modalidad es 'es compra, venta y canje'.

'La idea es realizarla todos los meses el primero o segundo domingo de cada mes' informó el sanjuanino. Luego añadió 'La expectativa es que todo aquel que le gusten los juguetes antiguos /(he man, tortugas ninja, videos, libros etc ) tenga un lugar de encuentro mensual y pueda adquirir aquello que tuvo y perdió en la niñez o nunca pudo tener. En este espacio seguro lo puede conseguir ya sea coleccionista o no'. En esta línea mencionó 'Podremos en realidad hacer un verdadero balance a fin de año con el correr de las ferias'.