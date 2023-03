Peter Gabriel estrenó "Playing for Time"

Con la luna llena en marzo, el reconocido músico y cantante Peter Gabriel lanzó su tercer tema este año llamado “Playing for Time”.

Luego de las dos mezclas “Panopticom” y “The Court”, este nuevo tema anticiparía su nuevo trabajo discográfico.

"Playing for Time", tiene dos versiones y la primera es la “Dark-Side Mix”, y la segunda llegaría también en el tercer mes del 2023.

Con sus músicos permanentes, el baterista Manu Katché y el bajista Tony Levin, el arreglo es principalmente orquestal, cortesía del pianista Ed Shearmur y miembros de la New Blood Orchestra, informó IndieHoy.

A través de su sitio web, Gabriel comunicó: “'Playing for Time' es una canción en la que he estado trabajando por mucho tiempo y he tocado en vivo, sin letras, así que algunas personas podrían conocerla. Ha sido una canción importante para mí. Es sobre el tiempo, la mortalidad y los recuerdos, y la idea de que todos nosotros tenemos un planeta lleno de recuerdos que se almacenan dentro del cerebro”.

Y el ex Génesis agregó: “Es más una canción personal sobre cómo organizas recuerdos y si somos prisioneros del tiempo o si es algo que en realidad nos puede liberar. Pienso que es bueno empujarte hacia experiencias más audaces e interesantes, porque así tendrás memorias más ricas con las que alimentarte cuando llegues a mi edad. Además, te enseña cada experiencia significativa por la que pasas”.

Gabriel llegará a Europa en su primera gira en casi una década durante este 2023. Además, también tiene planeado un tour por Norteamérica.