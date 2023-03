Leo Jorquera y su banda: "La música romántica que vibra en San Juan"

Leo Jorquera es un cantante y compositor sanjuanino referente de la cumbia romántica/santafesina, que desde muy pequeño recibió la influencia de diferentes artistas que lo fueron formando musicalmente desde su tierna infancia. De acuerdo a lo que el mismo menciona este ritmo musical popular siempre atrajo su atención y en su corta estadía en la vecina provincia conquistó su corazón.

Durante su adolescencia, con el apoyo de su padre Fernando "Paco" y su madre Claudia Jorquera integró algunas bandas hasta conocer a sus músicos actuales. Ellos iniciaron una gran amistad que derivó durante el año 2016 en el conjunto musical que hoy conocemos, como Leo Jorquera y su banda. Mas tarde en el año 2018 cuando Karina “La princesita” visitó San Juan, invitaron a Leo a subir al escenario para cantar junto a ella y desde ese momento el público sanjuanino comenzaró a seguirlo musicalmente.

Recientemente la banda cumplió 8 años cautivando a cientos de fanáticos y para su sorpresa durante la FNS se consagraron al tocar en el escenario mayor el mismo día en que brindaron su show Camilo y Los Ángeles Azules. Algo que los músicos y el cantante no esperaban, en su entrevista con Diario 13 San Juan el cantante expresó:

“ Dos días antes de la convocatoria nos llega el mensaje esperado de los coordinadores de la fiesta. Eso fue una alegría hermosa porque no nos importaba el escenario sino el estar en ese lugar. No teníamos idea del día ni del lugar, y se los informé a mis músicos. Para mi sorpresa, cuando me citan me dicen ´Leo, haz progresado un montón, y esto te lo mereces, estás en el escenario San Juan junto a Camilo y Los Ángeles Azules´ y así me da un infarto (risas). A todo esto mas tarde tocábamos en el patio de comidas del Super VEA y en medio del show les comuniqué la hermosa noticia. la alegría y la emoción fueron increíbles"