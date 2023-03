Novedades musicales para tener en cuenta

En el comienzo del año, muchas agrupaciones y solistas comenzaron a lanzar sus novedades musicales para alegría de sus fanáticos.

El Mató a un policía motorizado, Mariana Päraway, Garoto 3000 y The Colorated son algunos de los artistas que presentaron sus nuevas producciones imperdibles y para escuchar a todo volumen.

El Mató a un Policía Motorizado - "Medalla de oro"

El Mató publicó "Medalla de oro", el segundo single de su nuevo álbum que será publicado en mayo de 2023. Al igual que el resto del LP y que La Síntesis O'Konor, la canción fue grabada y mezclada en los estudios Sonic Ranch de Texas (Estados Unidos) y le sigue a "Tantas cosas buenas", primer adelanto de este nuevo trabajo. "Medalla de oro" sigue el hilo de las melodías y letras conmovedoras: una historia que recorre la vida y sus cambios haciendo alarde de lo épico y lo cotidiano, del amor y los desencuentros.

Garoto 3000 – "Cuando te rompen el corazón"

El integrante del dúo Defensa continúa expandiendo el universo de su faceta como solista poco después de seducirnos con "Indeleble". Producida y mezclada por Joaquín Crededio, "Cuando te rompen el corazón" traza un camino intermitente hacia el baile del futuro a partir del éxtasis al D&B. "Cuando te rayan el corazón, te rayan la cara y con razón esas arrugas raras" canta Garoto 3000 en búsqueda de cicatrizar las heridas con shocks de adrenalina sobre un afluente neón.

Mariana Päraway – "Los ojos"

"A mí todo se me nota en los ojos. También me cambia el tono de voz si me enojo. El cuerpo habla", expresó en Instagram Mariana Päraway al develar su nuevo single. Tal como lo refirió, "Los ojos" es una canción etérea que desborda de honestidad y nos abraza a primer escuchar. El track fue producido por Lvpe, mientras que Hijo Único tomó las riendas del proceso de mezcla y mastering.

The Colorated – "Perros"

Tras un tiempo en silencio, The Colorated volvió con todo. En su más reciente single, "Perros", la artista porteña ataca de nuevo siguiendo la línea de "Miseria" y "Borderline". Rabia y desenfreno encajan perfecto a la hora de hablar del track producido por Manuel Matarasso y Amtic.: se trata de una pieza sombría que sirve para romperse el cuello al ritmo electrizante de sus erupciones sonoras. El video que mimetiza la nocturnidad del lanzamiento fue dirigido por Luli Dobal junto a la misma Rosa Fischerman.

Fuente: IndieHoy