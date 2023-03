Premios Oscar: se viene un domingo lleno de pasión argentina

Finalmente este domingo 12 de marzo, se llevará a cabo la entrega de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles conducida por Jimmy Kimmel.

En su 95° edición, nuestro país cuenta con grandes posibilidades de ganar otra estatuilla con "Argentina 1985" protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los papeles de Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente. El film, dirigido por Santiago Mitre cuenta la historia del Juicio a las Juntas que buscó evidenciar las atrocidades del terrorismo de Estado y la decisión política de que un tribunal juzgue a los máximos responsables de la dictadura.

En la entrega internacional, los films candidatos son The Fabelman (Steven Spielberg), The Everything Everywhere All at Once (Dan Kwan y Daniel Scheinert), Women Talkin (Sarah Polley), Tár (Todd Field) y The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh).

La ceremonia comenzará a las 22 horas (hora argentina) y podrá verse en TNT y TNT Series.