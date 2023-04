David Bolzoni festeja sus 20 años con la música con un EP con grandes homenajes

Tras un largo silencio discográfico, David Bolzoni está de estreno. El reconocido cantautor cordobés grabó un EP de las cuales ya adelantó dos, y lo hizo en el marco de su festejo por sus 20 años de carrera musical. En una entrevista exclusiva con Canal 13, el cantante que saltó a la popularidad con su versión de Resistiré, contó cómo surgió la idea de homenajear a estos grandes compositores, qué representó para él grabarlas y el porqué de la presencia de músicos sanjuaninos en la obra.

'Estoy muy feliz de estar haciendo un nuevo disco, hace rato que no hacía un disco, y si bien es un formato de EP, es importante porque es en el marco de los festejos de mis 20 años de carrera en la música, que es algo muy emotivo’, empezó contando David.

El compositor de éxitos como ‘Hazme’ y ‘Amar Amarte’ pasó por miles de escenarios desde aquel éxito de Resistiré para la novela homónima de 2003, y su versión 2023 está feliz de poder seguir vinculado a la música a través de canciones con las que rinde homenaje a grandes compositores como Nino Bravo y Hernaldo Zuñiga.

Bolzoni manifestó que la mejor manera de festejar este aniversario es con nuevo material suyo. ‘Estoy regalando estas versiones de canciones que marcaron mi vida’. El cordobés calificó de ‘un lujo’ el hecho de hacer un disco con obras de grandes compositores, para luego contar que la idea empezó a hacerse fuerte en él en plena pandemia (espacio de reflexión para muchos).

‘La pandemia me sirvió para decidirme. Es que yo me pasé escuchando estos discos de vinilo de mamá, papá, míos y la verdad que me encontré con este repertorio nuevamente y empezaron a aparecer estas canciones cotidianamente en mi casa, en mi día. Las empecé a tocar, y de a poco sin darme cuenta le estaba dando forma a este disco’, contó.

El primer episodio que David develó fue el recordadísimo tema de Nino Bravo 'Te Quieo, Te Quiero' que tuvo un video con un guiño mundialista y se estrenó en los últimos días de diciembre. Y es que la consagración de La Scaloneta en Qatar estaba muy fresca y el cantante cordobés quiso darse ese gustito.

El segundo episopdio de este EP tiene como protagonista a 'Procura Olvidarme'. La versión 2023 que el cantautor que dio a vida a 'Yo soy aquel' y 'Hazme', lanzó contó con la participación de músicos argentinos consagrados. Los sanjuaninos y sanjuaninas podemos sentirnos orgullosos de que entre ellos aparezcan Luciano Gutierrez y Lucio Flores.

El próximo lanzamiento de Bolzoni. Es decir, el tercer capítulo, saldrá a la luz el 21 de abril, según contó a Canal 13. Este mismo, así como también el que cuarto y último y los dos primeros en salir cuentan con la particularidad de que los videos trascurren en un mismo bar donde distintos personajes interactúan.

Así una mujer que lee un libro, un hombre que está viendo un partido del Mundial de México 1986, el cantinero, un hombre que está tomándose un wisky y redactando con una máquina de escribir confluyen contando distintas historias y situaciones. El bar es cordobés y, según contó Bolzoni, fue perfecto para recrear el ambiente de los 70’ y 80’, ya que es un bar temático.

Por último, David aseguró que en el marco del lanzamiento de este EP, volverá a girar y una de las paradas obligadas a esta altura será en la provincia. Además, el cantautor cordobés adelantó que presentará estas versiones en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, en lo que será el marco ideal para seguir festejando 20 años de la mano con la música.