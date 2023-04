Nico Zad: un influencer que no deja pasar nada por alto

Nadie puede negar que las nuevas tecnologías ya se instalaron en nuestra vida y con las redes sociales se volvieron parte de lo cotidiano.

Las novedades y relatos que estas plataformas ofrecen a cada minuto, nos permite conocer, entre otras cosas, las intimidades de nuestros ídolos, su vida amorosa, sus gustos y su trabajo.

Y esa búsqueda, junto a un sorprendente background es lo que Nico Zad ofrece en cada uno de los posteos de Instagram y nos relata en este “mano a mano”.

En el comienzo de la entrevista, Zad se presentó diciendo: “Soy un misionero viviendo en Buenos Aires. Desde muy chico siempre fui muy fan de la música pop, y de los videoclips, pasándome horas y horas frente a MTV, MuchMusic analizando a cada artista, sus discos, sus estéticas, etc.”, explicó y sumó: “Oficialmente soy diseñador gráfico y trabajo también como community manager. Básicamente de eso vivo, me dedico a hacer contenido para mis redes en mi tiempo libre”.

A la hora de definirse a sí mismo, el influencer dijo: “Me cuesta un montón hacerlo, pero diría que soy bastante detallista y algo exigente conmigo mismo. También me considero tímido/introvertido (aunque si me preguntas algo de Shakira, no paro de hablar). Creo que soy divertido y muy indeciso (Si, soy de Libra)”, aseguró Zad.

Acerca de su pasión por conocer la vida de las estrellas hasta el mínimo detalle, el entrevistado dijo: “Comencé usando las redes sociales como todos, como uso personal. Pero a partir del 2020, en plena pandemia, empecé a compartir en mis cuentas personales algunos datos, opiniones y referencias del mundo pop (o de lo que me interesa) algo que siempre hice, pero quizás charlando con amigos, por ejemplo. Todo esto fue creciendo y cada vez le empecé a prestar más atención y dedicación a la hora de armar videos, historias en las distintas plataformas”, comentó Nico.

Como era de esperar, la popularidad de Nico creció como sus seguidores y, desde medios nacionales, comenzaron a tener en cuenta sus investigaciones para generar diversas notas de color: “Me parece muy divertido cuando salen notas a partir de mi contenido, ya sea por alguna información que se toma como ´primicia´ o porque algún tweet o publicación se hizo viral o porque se armó algún lio. Siempre lo comparto. Me pasó una vez que una cuenta de un medio importante había empezado a copiarme posteos, de una manera bastante obvia, pero ya está resuelto. (Quiénes son!?, jaja)”, agregó Nico sobre un medio que no dudó en copiar casi a la perfección algunas publicaciones del entrevistado.

Además de sus seguidores, las investigaciones de Zad fueron vistas por algunas celebrities que no dudaron en dejar un guiño al misionero: “Me pasaron cosas como que Shakira me vea una historia o que Jimena Barón comparta una figurita del mundial “pop” que había diseñado. Sí suelo tener mucha interacción y buena onda con gente que me sigue y que se copa con el contenido. Aportan data, debaten, o simplemente me agradecen el tiempo y la verdad que se armó una comunidad linda. (También a veces se me quejan y me reclaman contenido, pero banco jaja)”.

Con muchos proyectos en mente, Nico se refirió a lo que se viene para lo que queda del 2023: “Mi plan es poder organizarme mejor para crear más contenido e ir perfeccionándolo, y abriendo a otros canales como Youtube. Hoy en día es algo que me súper interesa y necesito encontrarle más tiempo. Por otro lado, y más personal, este año me gustaría hacer un par de viajes por Argentina, que los tengo re pendientes, conocer el sur, Mendoza por ejemplo”, cerró el influencer.





Instagram: @nicozad

TikTok: @nicozad

Twitter: @nicolas_zad