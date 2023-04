Dejo las cámaras por la pluma y ahora vive el sueño de ser escritora

Chiara F. Citterio no es cualquier chica de 19 años. Ella tiene un amplio camino recorrido en el mundo del arte. Comenzó como actriz, pero ahora su vida está ligada a las letras. Hace poco lanzó su nuevo libro denominado Jefa a los 17 y ya es un boom en las plataformas sociales.

La joven estudiante de la Carrera de Artes en la Universidad de Buenos Aires y escritora de novelas como Casi Amor y Mal amor, ambas publicadas por The Orlando Books, charló con Diario 13 sobre su última novela.

Su camino en este ámbito fue a los 15, 'Siempre estuve en diferentes proyectos muy ocupada y cuando estaba grabando una película en Colombia, me empezaron a dar estas ganas de escribir. Llegué a la Argentina y dije: no puedo seguir posponiendo esto que me está pasando'.

Si bien tuvo vergüenza por sus escritos, el paso más importante fue cuando su madre la impulso a ser parte de un concurso literario. Si bien no ganó tuvo muchas lecturas, ' fue superemocionante para mí'. Luego de ello vino la segunda desición más importante, que fue autopublicarse. Desde allí tuvo un éxito, por lo que la editorial comenzó a publicar sus obras.

Desde su perspectiva, indicó 'en los colegios nos hacen pensar que la literatura es aburrida y yo creo que hoy en día la comunidad juvenil de electores se agrandó y es muy lindo ver tanta gente apasionada por los libros'. En sintonía con su libro detalló 'creo que la historia de Alicia es muy compleja, ya que ha vivido muchas cosas en su vida, pero ese corte inicial que es la muerte de su papá es lo que le hace transformarse en quién es'.

A su vez, explicó que en la historia, los lectores pueden encontrar temas complejos como lo son el crecer, las relaciones poca sana, los vínculos de las familias que todo ello hacen a la protagonista. Para la joven autora, su novela es 'un mix de todo porque ella tiene sus las partes muy tristes y algo de comedia, romance y hasta suspenso'.

En cuanto a la figura femenina, no dudo al considerar que puede verse a la protagonista como la voz del empoderamiento, ya que ella se inspiró en las mujeres de su vida para crearla. Incluso hay dos personajes que para ella son primordiales, porque representan a sus abuelas.

Mirá la entrevista completa

Sipnosis del libro

Alicia está en plena fiesta, cuando recibe una noticia devastadora: sus padres acaban de morir en un accidente automovilístico y su hermana menor se ha salvado de milagro. En pocos días, su vida cambia para siempre. Y es que no solo tendrá que lidiar con sus sentimientos frente a la pérdida, sino que también deberá hacerse cargo de "Francesca", el legado de sus padres: una de las mayores cadenas de indumentaria de alta costura de Nueva York. ¿Cómo podrá, con solo diecisiete años, asumir semejante responsabilidad? Sobre todo, teniendo en cuenta que Alicia es un desastre: alcohol, drogas y un novio abusivo no son el mejor currículum. Por suerte, su abuela será el pilar que necesita para encarrilar su vida y la de su hermana, que parece empecinada en autodestruirse. Y también conocerá a Mike y a Toby, y deberá decidir qué clase de amor es el que querrá en su vida. Una historia intensa, en donde el amor, el peligro y el drama encuentran en las pasarelas de Nueva York, el mejor escenario