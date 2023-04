Cinco películas de música para ver en BAFICI 2023

Este miércoles 19 de abril comienza una nueva edición del BAFICI, con una oferta de 250 películas de diferentes géneros y nacionalidades y presenta retrospectivas, homenajes y más. Entre ellas se encuentra la producción local "Realidad Aumentada" de "Cínicos" que podrá verse en modo virtual el próximo 23 de abril ingresando al siguiente link.

Entre las ofertas del festival en esta nueva edición, se recomiendan en esta nota cinco películas que abordan espacios, movimientos y figuras de la música que se corren de los circuitos mainstream del arte, informó IndieHoy.

Una película sobre Studio Electrophonique

2022 - James Taylor

Para los amantes del post punk esta es una pieza más que interesante, ya que rescata uno de los espacios clave donde se cuecen los movimientos musicales: el estudio de grabación. "La historia del mítico estudio de grabación que acunó gran parte de la época dorada del pop de Sheffield y sirvió de espacio secreto y sagrado para los comienzos de bandas como Pulp, The Human League y ABC".

Desde BAFICI también adelantan: "Esta película recoge la elegancia lacónica de Sheffield con su usina clave de estrellas y estrellados: un estudio de grabación que es un hogar y también una maldición; la construcción de un sonido, una topografía, la melancolía eterna de una infinidad de canciones lanzadas al mar como botellas, como cartas a nadie, como excusas, como pedidos de rescate".

Can and Me

2022 - Dir: Michael P. Aust

"¿Qué significa el concepto de sonido? ¿Y el de silencio? Un retrato poético e íntimo sobre la vida y obra de Irmin Schmidt, fundador de la banda alemana Can, cuyo singular estilo influenció a generaciones de músicos del pop y la electrónica". Este film de origen alemán indaga en la figura de Schmidt y cuenta también con las participaciones de Jaki Liebezeit, Michael Karoli, Brian Eno, Malcolm Mooney y Damo Suzuki.

Llamen a Joe

2023 - Dir: Hernán Siseles

La ópera prima de Hernán Siseles nos presenta al "abogado del rock", una figura fascinante que defendió a los popes de nuestro rock nacional en diferentes situaciones: "Convictos, estafados, adictos, músicos en problemas: todos buscan a Joe Stefanolo, el abogado penalista que hace más de cuatro décadas lucha por llevar a la justicia el espíritu y los ideales del rock".

Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC

2022 - Dir: Danny Garcia

Los bares y clubes nocturnos pueden ser más que un lugar de entretenimiento y convertirse en un espacio de formación de una escena, de conexión entre quienes posteriormente pueden tornarse ídolos de una época. Así sucedió con el CBGB y también con Max’s Kansas City: "Primer documental sobre el famoso club nocturno de Nueva York, Max’s Kansas City, que tuvo un gran impacto en el mundo de la música, la moda, la cultura y la escena punk de la ciudad".

Operación Travesti

2023 - Dir: Rodrigo Ottaviano

Este documental de una hora de duración recorre la figura de Daniel Melero en vinculación con el panorama musical de los 90 y se centra específicamente en la creación de su disco Travesti: "Una parábola, retrato o registro alrededor de Travesti, de Daniel Melero. Una entropía donde confluyen los entretelones de su producción, la presentación aniversario –veinticinco años después– y la trayectoria sinuosa de un artista transversal".

Fuente: IndieHoy