Claudia Cosenzo: 'Mi deseo era escribir sobre los inmigrantes que llegaron al país'

Cuando hablamos de novelas históricas, Te esperaré bajo el olivo es una de las más icónicas escritas en la contemporaneidad. Tiene condimentos de romance, drama familiar, clasismo, e incluso alusiones a los inmigrantes en Argentina. Claudia Cosenzo charló con Diario 13 y reveló todos los secretos de su novela.

En este caso, la historia se desarrolla en Italia, con Antonia como protagonista de un amor que figura imposible. Si bien en partes puede verse como una novela coral, todo el camino está trazado para que conocer como avanza la vida de Antonia, quien nació en una familia de 'bien', pero el clasismo no está a su favor. Por lo que su verdadero amor no es una posibilidad de ser.

Todo el camino está trazado por las tradiciones italianas, las idas y vueltas del amor y por el racismo que se va alejando lentamente gracias al rechazo de la esclavitud. Uno de los mejores complementos que Claudia incorpora es el argentinismo a través de los inmigrantes italianos que llegan al país para salvarse de la guerra.

Entrevista completa con la autora:

¿Por qué elegiste Italia como centro de la historia?

Desde que la historia comenzó a gestarse en mi mente, no tuve dudas que el país central de la historia sería Italia. Mis raíces son italianas y creo que, eso influyo mucho. A pesar de no conocer este país cuando comencé a escribir fue como si ya hubiese habitado esas tierras.

Mi deseo era escribir sobre los inmigrantes que llegaron a nuestro país, Italia significaba mucho para situar a mis personajes y ambientar

El olivo marca todo el libro ¿Hay algo personal en esa elección?

El olivo es el elemento fundamental y el hilo conector en la trama de esta historia. Es un árbol que me caracteriza, sostengo que es algo ancestral. Buscaba representar a la protagonista de la novela, con un árbol, y elegí el olivo porque sus características tienen mucho que ver con ella. Es un árbol fuerte, que se adapta fácilmente a las adversidades del clima y además tiene muchas propiedades respecto a la salud. Además, es mi árbol favorito, amo los árboles de olivo.

¿Con qué personaje te sentís más identificada?

Cada uno de los personajes lleva consigo algo de mí. Esto ocurre en el momento de la escritura cundo se van creando, me voy poniendo en la piel de ellos. Si tengo que nombrar uno con el cual me identifico, creo que es Antonia; aunque a ella le otorgué muchas características que me hubiese gustado poseer.

Tomas un giro con la llegada de los inmigrantes a la Argentina ¿Por qué elegiste Córdoba?

Al principio no sabía hacia donde emigrarían los personajes de Te Esperaré. Ellos me guiaron hacia Córdoba a medida que escribía; precisamente a un pueblito que estaba en pleno auge a orillas del río tercero, gracias al ferrocarril. Actualmente, es la ciudad de Río Tercero, mi ciudad natal.

Antes de terminar la novela, recibí de regalo un libro con la historia de la ciudad y al leerlo me fui emocionando con detalles que no conocía de sus orígenes, y así fue como elegí ese pueblo para mis inmigrantes.

Había muchas coincidencias con mis personajes. Lo decidí rápidamente.

Las tradiciones de familia son un punto de inflexión en el libro ¿Ves qué hay patrones que se repiten?

En el desarrollo de la historia están muy marcadas esas tradiciones familiares, un patriarcado propio de la época. Actualmente, creo que se repiten algunos patrones, aunque considero que no de la misma manera que antes.