"Rescued" lo nuevo de Foo Fighters

Finalmente y luego de varios mensajes e indicios, la banda Foo Fighters lanzó su tema adelanto de su nuevo disco de estudio luego de la muerte de Taylor Hawkins.

El disco titulado "But Here We Are" verá la luz el próximo 2 de junio través de Roswell Records y RCA Records.

Como adelanto de lo que se viene, la formación publicó el primer single llamado "Rescued" y compartió la lista completa de canciones que compondrán el disco. Al igual que Concrete and Gold (2017) y Medicine at Midnight (2021), But Here We Are estuvo producido por Greg Kurstin.

Un tema con recuerdos

"Ocurrió como un flash/ Vino de la nada/ Pasó demasiado rápido/ Y de repente se acabó", reza el primer verso de la canción, refiriéndose a la muerte de su compañero de banda y amigo. "Solamente estoy esperando ser rescatado/ Devuélveme la vida/ Reyes, reinas y los demás/ Todos tenemos el derecho", finaliza el estribillo. Según detalla un comunicado de prensa (vía Pitchfork), el disco es una "respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters soportó el año pasado", detalló IndieHoy de acuerdo a las vivencias de los músicos.

A comienzos del 2023, la banda Foo Fighters anunciaron se presentarían en distintos festivales alrededor del mundo, pero lo que sigue siendo un misterio es quién ocupará el lugar del baterista fallecido.

Lista completa de temas del disco "But Here We Are"

01. Rescued

02. Under You

03. Hearing Voices

04. But Here We Are

05. The Glass

06. Nothing at All

07. Show Me How

08. Beyond Me

09. The Teacher

10. Rest