¿De quién huimos, mamá?: Netflix presenta una imperdible serie turca

Netflix sigue apostando a series y películas de todos los rincones del mundo y, en esta oportunidad presentó una historia turca que está recibiendo excelentes críticas.

¿De quién huimos, mamá?, es una serie que combina drama y thriller y ya se ha ubicado entre lo más visto en Argentina.

A lo largo de siete episodios de aproximadamente 40 minutos, la producción presenta una historia con rasgos feministas y sociales, informó IndieHoy.

"Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna y en la que no pueden confiar en nadie", reza la sinopsis oficial publicada por la plataforma. Un detalle particular es la narración en voz en off de la hija, lo cual aporta al espectador una mirada desde dentro.

El elenco está formado por Melisa Sözen, Eylül Tumbar, Devrim Kabacaoglu, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tunçer, Birand Tunca, Dias Tussupbekov, Enver Husrevoglu, Denizhan Akbaba y Taylor Lauren.

Dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar, el guion estuvo a cargo de Ertan Kurtulan, basándose en la novela homónima de Perihan Magden publicada en 2007. La fotografía fue obra de Burak Kanbir y Gözde Koyuncu, mientras que la música estuvo a cargo de Ahmet Kenan Bilgic.