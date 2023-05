Otra mujer: la historia atravesada por el amor, las adicciones y el cambio de vida

Florencia es una joven de apenas 22 años. Ella ganó una de las menciones de un concurso de la editorial VR YA. Sin darse cuenta de cada paso que daba, cumplió el sueño de todo escritor y fue publicada. En exclusiva, en la previa a su primer Feria del Libro como autora, charló con Diario 13 de 'Otra Mujer', su primera obra literaria.

Cuando nos topamos con Otra Mujer, vemos dos historias atravesadas por un tema que cada vez es más común: las adicciones. En este libro encontraremos a dos protagonistas. Una de ellas es Emilia, de 25 años, quien queda internada en un centro de rehabilitación tras una sobredosis que la dejó al borde de la muerte. Además, hay problemas familiares que la llevan a tener una tormenta interna que también la aleja de su amor.

En el centro conoce a Belén, una psicóloga atormentada, que se dedica en cuerpo y alma a su profesión y que será la responsable de cambiar la vida de Emilia. Ambas, juntas, buscarán salir de ese túnel sombrío en el que se perdieron y recorrerán un profundo camino de transformación.

En cierto modo, Florencia, la autora de este libro, basó mucho en sus estudios de psicología. 'No llevó tanto tiempo estudiando y no son temas que hemos visto aún en carrera. Pero yo tenía como una base. Igual tuve que preparar mucho contenido extra y buscar mucha información para hablar sobre eso' explicó sobre el tema de las adicciones que aborda en su libro. En la misma línea, señaló que lo que más le costó es posicionarse del lado profesional de un centro de rehabilitación. 'Pude haber fallado en alguna cosa porque fue algo muy difícil. Me encontraba en una disyuntiva entre que podía contar y que no para no hacer algo mal' expresó la joven.

En cuanto a los personajes de dos mujeres que a pesar de las complicaciones demuestran fortaleza. En este sentido, explicó, 'quería construir este tipo de personaje de mujer que sufre, que se equivoca. Porque a veces las novelas románticas tratan al hombre como el que comete errores y a la mujer con el plan de superheroína. Eso era lo que no quería que pasara. Tampoco quería invertir los roles, pero acá muestro que a pesar de que nos equivocamos, también tenemos la capacidad de salir adelante'.

En muchas ocasiones, los autores dejan un sello en los personajes, incluso basan algunas cuestiones en ellos mismos o en cercanos. Sobre este punto, la autora argentina señaló que buscó un armado de personajes alejado de su ámbito, pero cree que de ella tiene 'la forma de que estas mujeres aman. No soy muy consciente de todo, pero creo que cada personaje debe tener algo mío', aludió.

Otra mujer obtuvo la segunda mención en el Certamen de Novela Romántica Lidia María Riba. Editada por V&R, esta novela es un sueño para Florencia. En su alocución dijo: 'No podría poner en palabras del nivel de emoción que yo sentía a medida que pasabas cada instancia y fue mayor cuando me nombraron'. Este es su debut literario y su primera feria del libro como autora, por eso pidió que quienes quieran pueden acercarse para obtener su firma, o poder conseguirlo.

Mirá la entrevista completa con Florencia: