"Desbocados" llega al Teatro del Bicentenario

Con una propuesta más que interesante y el tango como música principal, el elenco Inefables anunció que llegará al Teatro del Bicentenario con su obra "Desbocados".

La puesta de teatro físico, drama y tango cuenta con las actuaciones de Florencia Castro, Simón Molina y Benjamín Morán también a cargo de la dirección: "Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje de ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad".

En el cuarto mes del año, la reconocida obra podrá verse en la Sala Auditórium del centro cultural, el 21 de abril a las 21.30 horas con entradas anticipadas en el siguiente link.