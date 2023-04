Daniel Torrent: "Mi proyecto sigue siendo Vandalis"

Con una agenda repleta de metas y desafíos, Daniel Torrent se sumó a la propuesta de “Artistas en Vanguardia” desde Mallorca, España en donde reside desde hace años.

En el arranque de la entrevista, el músico dijo: “Me presentaría tal cual como soy, extrovertido, siempre actitud positiva y para delante, creo en lo que transmito con mi instrumento y no me da miedo ningún público, siempre creo en conquistar ese público, me conozcan o no, siempre al 120%”, aseguró confiado.

“Soy atrevido, porque no le temo a nada ni a nadie. Extrovertido, me gusta tener protagonismo en lo personal y en lo artístico, socializar. Seguro, si hago algo es porque lo estoy y lo hago de la mejor manera posible. Leal, soy muy amigo de mis amigos, soy leal con mis ideas, con los compañeros y con las personas en general. También soy aventurero, porque me gusta vivir nuevas sensaciones tanto en la vida personal y sobre todo en la música”, detalló Torrent sobre sí mismo.

Sus comienzos en la música estuvieron relacionados a grandes bandas internacionales que escuchó en su casa a muy corta edad: “Mi pasión por la música comenzó a los 9 años cuando vi en la televisión a KISS en un programa que se llamaba ´Música prohibida para mayores´, y me volaron la cabeza siendo un niño, luego a los 16 mi padre me compro mi primer batería y ahí empezó todo. Conocí músicos y tuve los primeros proyectos de bandas como ´Sobredosis´”, comenzó diciendo.

Luego el artista agregó: “En esa época no había ningún referente en San Juan que sea rockero, a nivel nacional ya estaba RIFF con Pappo a la cabeza, y a nivel internacional siempre fue KISS a nivel grupo y como bateristas hay 3 bateristas que marcaron mi estilo de tocar que son: Frankie Banali (Quiet Riot), Eric Carr (Kiss) y Matt Sorum (Guns n Roses y The Cult)”, explicó Daniel.

Pionero del heavy metal en San Juan, Torrent se refirió a “Vandalis”, la banda local que marcó un momento inolvidable: “Vandalis nace poco antes de 1987 y viene de un grupo anterior que se llamaba Plameris, prueban durante un par de conciertos y cambiando músicos también cambian el nombre por el de Vandalis y ya en el año 1987 ,Tony Berenguel (guitarrista) me dice que quieren modernizar el estilo y darle vida a Vandalis y en ese momento ´para mí´ se funda de verdad VANDALIS, ese fue el gen primario del gran éxito del grupo con músicos fundamentales, Tony Berenguel (Guitarra), Javier Gómez (Bajo), Jano Molina (Guitarra), Roby Ramón Mondaca (Voz) y Daniel Torrent (Batería) que aportaríamos juventud, atrevimiento y un sonido fresco y nuevo para una época donde estaba en auge el Heavy Metal a nivel internacional”, aseguró Daniel.

El entrevistado luego agregó: “Lo que me motivó a formar parte de este proyecto fue ver el potencial de mis compañeros y creer desde el primer momento en que llegaríamos lejos y sobre todo el atrevimiento de luchar contra todo lo establecido en una provincia que sabía poco de este estilo y nos miraban como bichos raros, entonces estaba claro lo que había que conquistar”, exclamó.

Con la novedad y la irrupción del grupo, el entrevistado recordó la reacción de San Juan y comentó: “La provincia nos recibió un poco con recelo, hay que tener en cuenta que no había redes sociales y tampoco había muchos canales de TV, ni teléfonos móviles, estaba todo muy limitado, la gente se guiaba por prensa escrita y revistas internacionales o por discos o cassettes, así que fue todo muy difícil al principio".

"Debíamos hacer música con mucha calidad para que te escuchen, montar un show con vestuario acorde, imagen lograda en buenas fotos de estudio y sobre todo crear buen ´feeling´ con la prensa escrita y radial para convencerlos que VANDALIS no era chiste, que estábamos dispuestos a ser los primeros en todo y no defraudar a nadie y ser una banda referente del interior del país ante una gran Buenos Aires y competirles de tú a tú con un proyecto serio y respaldado por nuestra gente y por nuestra prensa, respaldo que aprovecho a agradecer SIEMPRE. Al menos así lo vi ´yo´ SIEMPRE”, comentó el artista.

Con el proyecto de traer su música en una calidad superior para los fieles seguidores y las nuevas generaciones, Daniel relató: “Siempre fui el que llevó la iniciativa en el proyecto del disco original y viaje mucho para conseguir que ese disco se hiciera realidad desde el año 1991, grabando ´Alguien vendrá por mí´ en estudios ´Panda´ Buenos Aires para el álbum Metal Argentino de 1992, luego con todos los contactos nos atrevimos a grabar el resto de temas en estudios ´Colombia´ de Patricia Sosa con el mismo técnico que ya conocía la banda -Néstor Pajarito Randazzo- y así logramos ese disco que fue referente en la historia del ROCK en San Juan y por eso mismo hoy, después de 30 años (y porque tengo las cintas master de dicho disco) hay que volver a darle vida a semejante trabajo con la nueva tecnología y con todo lo que se adelantó en materia de sonido, así que decidí hacer una apuesta personal e invertir en ´Vandalis 1993´ y digitalizar, remasterizar en Europa con la última tecnología y volver un poco a la época y hacerlo en formato de Disco de Vinilo y también en CD, creo que la gente lo volverá a disfrutar como en aquella época, pero sonando como si se hubiera grabado hoy mismo”, comentó.

Con mucho por hacer y más motivado que nunca, Daniel Torrent se refirió a sus próximos pasos: “Mi proyecto sigue siendo Vandalis y también Vandalis Opera Rock, que lo forme aquí en Mallorca, España, con todas las influencias medievales y operísticas que te brinda la historia del viejo mundo, también sigo tocando mi batería en proyectos musicales como Grossa y Superstitious bandas de covers, ya que hay mucha actividad de conciertos y más siendo una isla que recibe alrededor de 10 millones de turistas por temporada de todo el mundo”, aseguró.

“¿Mis sueños? A mis 55 años, tengo muchos, tengo la ilusión y las ganas intactas como el primer día, creo en mi profesionalidad y mi implicación, me demostré a mí mismo que sigo siendo el mismo DANIEL TORRENT allí y aquí, con la misma ambición y que estando más cerca de todo ´Los sueños que me faltan por cumplir están cerca de hacerse realidad´ uno fundamental es volver a subirme siempre a un escenario de San Juan, tierra que me vio nacer y me formo como músico. Seguiré en el Rock y con mi batería hasta que el cuerpo aguante, ¡¡me queda mucho que dar todavía!".