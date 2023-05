The Beats llega al Teatro del Bicentenario

Con un novedoso y renovado espectáculo, vuelve a San Juan la banda tributo a The Beatles, "The Beats" para presentarse durante julio en la sala principal del Teatro del Bicentenario.

The Beats está liderado por Patricio Pérez (fundador) junto a su elenco, con quienes dan vida en escena a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr.



"Bienvenidos", es una propuesta artística que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban The Beatles para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, cuentan con el vestuario completo que el grupo utilizó entre 1962 y 1970, informó la web del Gobierno de San Juan.

La agrupación llega a San Juan con la magia de los surgidos en Liverpool y, desde 1987 siguen sorprendiendo a sus fanáticos y seguidores.

Es tal su perfección y profesionalismo que, en 1996 fueron nombrados The Best Beatle Band in the World (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool.

The Beats subirá a escena el 22 de julio, en la Sala Principal del TB, a las 22 horas.

Las entradas anticipadas, a $5000, $5500, $6500, $7500 y $8500, podrán adquirirse por Boletería del TB, de lunes a viernes, de 09:30 a 14hs y de 16 a 20hs y los sábados de 10 a 13:30hs. También se podrá acceder a la venta de entradas online a través de TuEntrada.com en el siguiente link.