Emi Voiro: "Falta bastante trayecto por recorrer"

Este jueves, Emiliano Voiro sorprendió a sus amigos y seguidores al comunicar, en sus redes sociales, su alta médica.

El 30 de enero, el cantante y actor tuvo un accidente automovilístico a bordo de su moto, cuando iba rumbo al un ensayo de la Fiesta Nacional del Sol y a partir de ese momento su vida cambió totalmente.

Luego de 101 días internado, en donde pasó por terapia intensiva e intermedia, el artista local compartió fotos de su salida del Hospital Guillermo Rawson y, en contacto con Diario 13 San Juan, comentó el difícil camino que aún le resta por recorrer.

"Salir del hospital con el alta es una primera parte del camino, todavía me quedan muchos meses para recuperarme, muchas horas de rehabilitación", comenzó diciendo Emi.

Luego agregó: "Estoy feliz, muy contento de haber llegado nuevamente a mi casa, de encontrarme con mis cosas, con mi cama, mi piano, con mi lugar".

"La comunidad artística me ha hecho saber que está acompañándome e igual de feliz que yo de este nuevo paso", reconoció Voiro.

Luego y muy consciente de su actual estado, el actor expresó: "Más allá que es un gran paso dejar el Hospital, después de 101 días es una lavada de cara para seguir adelante y continuar trabajando por mí. No puedo caminar aún sin muletas lamentablemente, me ayudo con eso y con una silla de ruedas. Estoy entrenando con el kinesiólogo y falta bastante trayecto por recorrer en este camino. Claro que estoy muy contento y feliz de haber llegado a mi casa y de esta nueva instancia y, por supuesto, de la alegría que todos me hacen llegar con la noticia", cerró Emi.