Jamile Apara: “Soy el fruto de mi familia, de sus luchas, construcciones y enseñanzas”

El arte llega nuevamente a la columna de “Mujeres Activas” de la mano de una artista que sorprende con su talento y personalidad.

Se trata de Jamile Apara quien, en el comienzo de la entrevista dijo sobre sí misma: “Soy Jamile, artista plástica, docente y gestora cultural; además de la madre de Luciana, la hija de Gloria y Jaled, la hermana de Jadille, Jaled, Juan José y Carime; la nieta de Reneé y Ricardo, Angélica y Ajamid. Soy el fruto de mi familia, de sus luchas, construcciones y enseñanzas”, detalló.

“Soy AGRADECIDA, me considero una persona sumamente afortunada de la vida que puedo llevar. Doy gracias todos los días por tener salud, afectos que me contienen, trabajar en proyectos que me apasionan y poder expresarme libremente. Soy DETALLISTA, creo que la magia de la vida está en las pequeñas cosas. El percibirlas me conmueven e inspiran constantemente, puede ser una mirada, un gesto, un paisaje, un destello de luz y eso se traduce en mi pintura. El detalle es la parte del todo. Lo ínfimo, casi imperceptible es lo que nos aporta la magia. ¡Hay que estar atento!”, aseguró.

Luego Jamile sumó: “Soy TERCA y aquí puedo responsabilizar al zodíaco, ya que soy de tauro, pero una vez que me trazo una meta, voy a vivir en consecuencia hasta lograrla. He nacido y crecido en Argentina, desde que tengo memoria estamos en crisis, ningún momento era propicio para estudiar arte, por ejemplo, pero aquí estoy. También soy PACIENTE, no me apresuro, disfruto el camino y sé que lo que tenga que ser, será. Hablo pausado, camino lento y escucho con atención. Disfruto de compartir momentos con afectos y creo en la construcción de grandes amistades a partir de pequeñas vivencias. Todo lo bueno lleva su tiempo”.

“Soy FELIZ y tal vez esa sea mi más preciado valor, siempre encuentro un motivo para ser feliz, le veo el lado positivo a toda situación por más adversa que parezca y aunque suena bien, puede llegar a ser exasperante para otros, pero no lo puedo evitar, ¡siempre estoy excelente!”, dijo Apara luego de describirse detalladamente.

Sobre sus comienzos en la pintura, la “Mujer Activa” comentó: “Desde que recuerdo me gustó dibujar y es una pasión que he mantenido a lo largo de toda mi vida. Creo que comencé con un palito en la tierra y después lo fui complejizando a medida que crecía, estudiaba arte y aprendía técnicas, estilos; otros recursos expresivos. Ahí apareció la pintura, escultura, cerámica, grabado textilería, fotografía que fueron complemento necesario para mi producción como artista plástica”.

Motivada y encantada con sus descubrimientos, Jamile se refirió a los referentes que marcaron su vida vinculada al arte: “De niña iba a estudiar a la biblioteca Franklin y me pasaba largo tiempo observando los retratos de Paredes. A los 16 años llegué casi por azar, a una galería de arte y conocí la obra de Carlos Gómez Centurión. Cuando ingresé al departamento de artes, uno de los primeros trabajos prácticos, fue el análisis de la obra del pintor argentino Emilio Pettoruti ,´Sol sobre la mesa´, lo que caló muy hondo en mi retina. Cabe aclarar que en mi familia no había ningún artista y no tenía acceso a obras originales. Esta fue la primera obra que observé en un museo”, recordó Jamile.

“Hoy analizando mi obra, puedo ver una relación entre el modo de resolución de mis obras y el cubismo, sobre todo por los puntos de vista y luz simultáneos como por el uso del color en planos plenos. Actualmente contemplo con admiración la obra de Alberto Álvarez y de Alejandra Carabante como dos grandes exponentes del arte sanjuanino”.

Hace menos de un mes, la artista presentó su exposición “Instantes Fragmentados” en la Biblioteca Franklin y sobre esta muestra Apare dijo: “Esta es mi séptima muestra individual que actualmente se exhibe en la sala principal de la Biblioteca Franklin. Hacía bastante tiempo que no me aventuraba a montar sola una exposición. Es el recorrido de los últimos años de mi producción en relación al retrato, uno de mis géneros preferidos. Se pueden encontrar con los retratos: de mis abuelos maternos, ´Simbiosis´; seis retratos de perros de la calle, un niño ´En la esquina´, ´Mi madre´ y ´Jadi´, mi hermana mayor. Realizados en óleo, grafito y acrílico, comparten el estar basados en fotografías que después son traducidas a pinturas”, detalló la entrevistada.

Con su tiempo dedicado a sus pasiones, Jamile se refirió a sus próximos pasos y aseguró: “Intento combinar mis dos pasiones: la docencia y las artes plásticas por lo que genero proyectos, o me sumo a otros, que estén estructurados sobre la base de esos ejes. Me interesan la interdisciplinariedad y construir a partir de diversas miradas y puntos de vista, aún antagónicos a los míos. Me parece un aprendizaje imprescindible”.

“Mi sueño es poder transmitir la pasión por el arte, el sentimiento de placer que deviene inmediatamente se termina una obra, o aún, en el proceso de su ejecución. Tal ha sido mi recorrido y me encanta poder transitarlo con otros. La vida me enseñó la importancia que puede tener una docente en la etapa de formación y cómo, con un simple gesto, puede marcar a una niña de 8 años. Sólo intento repetirlo”, finalizó Jamile.