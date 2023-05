Comedia y risas para disfrutar en Netflix

Tal como sucede a diario, Netflix informa sobre las historias más vistas por los suscriptores y las que marcan tendencia. En este oportunidad la plataforma recomendó tres series de comedia para los fanáticos del género.

Bronca

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos. Esta nueva serie está protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong.

Please Like Me

Tras la ruptura con su novia Claire, Josh se da cuenta de que es homosexual. Con el apoyo de su ahora exnovia y de su mejor amigo y compañero de apartamento Tom, Josh deberá ayudar a su madre a luchar contra la depresión y contra el resto de su familia que tiene que acostumbrarse a su nuevo estilo de vida.

Paquita Salas

En la década de los 90, Paquita Salas solía ser la mejor representante del medio artístico en España. En la actualidad todo es diferente aunque ella sigue siendo la misma persona de siempre: extrovertida, impaciente e irreverente. Cuando la actriz de mayor reconocimiento de su agencia de relaciones públicas, Macarena García, la abandona sin razón aparente, el mundo de Paquita cambia de sentido.

Junto a Magüi, su siempre fiel e inseparable asistente, y Álex, un repartidor desconocido que inesperadamente formará parte de su equipo de trabajo, la protagonista tratará de descubrir al nuevo próximo talento del mundo artístico. En la búsqueda de una estrella, Paquita encontrará más que eso, logrando un lugar en la industria de las relaciones públicas y del entretenimiento.

Fuente: IndieHoy