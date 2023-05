Tachi Saez: “Aprendimos a cuidarnos entre nosotras para poder seguir creciendo”

Una vez más, otra “Mujer Activa” llega a la columna de Diario 13 San Juan para hablar de sí misma, su arte y los proyectos a futuro.

En esta oportunidad, la escenógrafa mendocina Tachi Saez nos contó de su pasión por San Juan y la marcada influencia del grupo teatral Lanotannnegra en la cultura local.

Para comenzar, Tachi habló de sí misma y dijo: “Soy Tachi, teatrera y militante escénica. Me considero leal, trabajadora, amorosa, compañera, intensa… así me criaron”, aseguró.

Acerca de sus comienzos en el arte, la entrevistada detalló: “De chica mis padres me llevaban mucho al teatro, me fascinaba. De adolescente empecé a ir sola y cuando tuve que elegir quería ser directora de cine, pensaba que daba más plata, pero no me gustaba la escuela de cine así que dije, bueno me meto en escenografía y comienzo detrás de escena y voy estudiando para ser directora. Ahí entre a la universidad y me di cuenta que quería hacer teatro y no cine”, recordó Tachi.

Sobre la decisión de venir a esta provincia y dejar Mendoza, Tachi comentó: “Estábamos en pareja con la Negra López y era difícil, estoy hablando del 2007, queríamos estar más tranquilas, sin que nos observarán tanto. Y nos vinimos” dijo la artista sobre su realidad en ese momento, luego sumó: “Me encantó San Juan y empezamos a hacer carrera acá, formamos el elenco de Lanotannegra, echamos raíces y empezamos a ver frutos y fuimos decidiendo”.

"Yo amo Mendoza, pero acá me siento cómoda, tranquila, más segura. La gente acá no corre por todo y eso me relaja. Igual siempre estamos por irnos y volvemos a elegir San Juan, sabiendo que siempre nos vamos de a rato”. aseguró la escenógrafa.

Con un grupo teatral que se distingue por sus producciones y estética, Tachi habló de Lanotannegra y dijo: “Surge en 2009 junto a dos compañeros más. Comenzamos con una obra la cual nos fue muy bien, ganamos y tuvimos menciones en la Fiesta provincial. Y de ahí no paramos de producir, los chicos decidieron otros caminos, también artísticos y nosotras decidimos continuar y hacer crecer Lanotannegra y buscar nuevos formatos”.

“La esencia del grupo es la intensidad, el amor y el respeto. Son nuestra base,. Estamos todo el día pensando en cómo seguir creciendo y aprendiendo. Eso nos lleva a formarnos en los roles que más nos apasionan y además trabajamos cada una por separada en roles del detrás de escena, pero que tienen que ver directo con el diseño. Ella escenografía y yo iluminación”, comentó Tachi.

Vivir del arte a veces se torna complicado en una realidad económica como la actual pero, en esta oportunidad la “mujer activa” sorprendió con su respuesta: “Sí, es posible, lo hacemos. El tema está en saber que es una profesión y que hay que profesionalizarse. Estudiar, formarse regularmente, invertir en eso. Y producir hasta el cansancio. Saber que no siempre es fácil, hay meses y meses, pero se puede. Hay que pelear por eso y tener convicción”.

Para el final, Tachi Saez se refirió a sus próximos pasos en el arte y dijo: “Mis proyectos más próximos son la producción y dirección de dos obras con la Negra. Solas Única Escena que sigue creciendo, se vienen pronto noticias. Una gira, nos vamos a entrenar a un elenco a otra provincia y a dirigir” relató y para cerrar agregó: “Mis sueños laborales son tener una sala, pero móvil jajaja, me gusta viajar. Una sala casa”.