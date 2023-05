El Teatro Colón homenajeará a Luis Alberto Spinetta

Este 2023, el disco Artaud de Luis Alberto Spinetta cumple 50 años y el Teatro Colón realizará un homenaje único.

La pieza fundamental de la historia del rock argentino será el protagonista de la función "Mañana es mejor", un concierto sinfónico que rinde tributo la obra del artista y que podrá verse en vivo por streaming este lunes 22 de mayo a las 22.30 h a través de Facebook, Instagram y YouTube.

El concierto estará dirigido por el pianista Adrián Iaies y contará con la participación de artistas como Deborah Dixon, Sol Liebeskind, Emilio del Guercio y Santiago Arias. Para la instrumentación, Iaies armó un cuarteto de vientos formado por Juampi Di Leone en flauta, Lis Rigoni en oboe y corno inglés, Emiliano Álvarez en clarinete y Julieta Di Fede en fagot; y otro de cuerdas compuesto por Guillermo Rubino en primer violín, Natalia Cabello en segundo violín, Elizabeth Ridolfi en viola y Paula Pomeraniec en violoncello, informó IndieHoy.

“Nunca se me ocurrió tocar en el piano ningún tema porque creo que Artaud es un disco de guitarras y hay algo en la liviandad, no en el sentido de lo livianito como superficial sino de lo etéreo que hay en la sección rítmica cuando hay guitarra y no hay piano, y me pareció que había que cuidar eso” , explicó el músico sobre la búsqueda del sonido en estas versiones (vía Télam).

Artaud, lanzado en 1973, constituyó el segundo álbum solista del "Flaco", para el que sumó los aportes de su hermano Gustavo Spinetta, Rodolfo García y Emilio del Guercio, y figuró como el tercer disco de su etapa en Pescado Rabioso. En su registro se cuentan los ya clásicos imborrables “Todas las hojas son del viento”, “Cementerio club”, “Por”, “Superchería”, “La sed verdadera”, “Cantata de puentes amarillos”, “Bajan”, “A Starosta, el idiota” y “Las habladurías del mundo”.

Fuente: IndieHoy