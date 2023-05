'Olvidarte', la primera canción de un artista sanjuanino de apenas 15 años

La provincia de San Juan esta repleta de talento musical a lo largo y ancho de sus 19 departamentos. En ese contexto cada tanto van surgiendo nuevos artistas que con mucho esfuerzo logran publicar sus canciones. Este es el caso de Ekiss, un sanjuanino de apenas 15 años de edad que recientemente lanzó su primer sencillo titulado 'Olvidarte'.

Ivo De Bernardo, nombre real del mencionado artista, pasó por Canal 13 para contar cómo surgió esta pieza musical. En ese sentido, si bien aseguró que la letra no habla de algo que le haya pasado a él, la historia que se cuenta fue creada en base a sucesos diferentes.

'No es una canción que le haya dedicado a alguien, no he utilizado una experiencia puntual. Si agarré elementos de diferentes experiencias personales para contar una historia. Trata de no poder olvidar a alguien aunque haya pasado un tiempo razonable en el que todavía la seguís pensando. La canción la escribí en agosto de 2021. En ese momento no pude grabarla, pero conocí a los chicos de Foals que me abrieron las puertas de su estudio', contó.

Ekiss terminó de escribir este tema sobre agosto del 2021, pero ese sólo fue el principio. Gracias a la colaboración de Foals Music pudo comenzar con las sesiones de grabación que terminaron recién en julio del 2022. Una vez finalizados estos dos pasos fundamentales, quedaba otra extensa etapa por lograr: la grabación del videoclip, el cual demandó casi otro semestre de trabajo.

'Es mi primer tema, mi primer videoclip y casi mi primer letra también. La grabación fue con Gabriel Montenegro en Cinzano. Nos reunimos antes y propusimos diferentes ideas. Ahí él me propuso Cinzano porque le gustaba la idea. Yo quería que se viera mucho el color violeta que es mi favorito y de ahí salió la idea de poner una luz a través de un ventanal que se ve en el video', expresó.

Sin embargo, este arduo trabajo que se extendió aproximadamente por 1 año y 8 meses, terminó por dar sus frutos. A 11 días de su publicación en YouTube, 'Olvidarte' ya cuenta con más de 1.500 reproducciones, 244 Likes y superó los 50 comentarios.

'El recibimiento ha sido muy bueno. Yo sabía que iba a ser positivo porque bastante gente lo venía esperando y por ser mi primer tema sabía que le iba a ver bien, pero no me esperaba tanto. Recibí apoyo de Lil Mow, CRZN, Kid Shooter, Lichy, Freekhalo, Emhir y mucha gente más de la escena de San Juan', sentenció.

Escuchá 'Olvidarte' de Ekiss: