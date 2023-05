Las redes lloran la muerte de Tina Turner

Llevó una lucha secreta con Yoko Ono por quién tenía las piernas mas bonitas y longevas. Sufrió la pobreza, la violencia física y machista y supo escapar y reinventarse. La eterna cortina musical de un programa de publicidades (What You Get Is What You See). Tina Turner uD83DuDDA4 pic.twitter.com/qXXqo80fIG