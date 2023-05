Eric Nobre: “Necesito libertad de movimiento y expresión”

Nuevamente, en el último sábado de mayo, un artista llega al espacio que este medio tiene para reconocerlos por su obra y trayectoria.

En esta oportunidad, Eric Nobre relató, en primera persona, su camino y proceso creativo en las artes visuales y orfebrería.

El entrevistado, nacido en Córdoba pero instalado en San Juan desde muy pequeño, se dedica a la creación en el campo del Arte y el diseño de joyas y objetos de orfebrería contemporánea.

En el comienzo de la charla, Nobre expresó: “Me presento simplemente como un artista. Después siempre hay tiempo de explicar las distintas experiencias artísticas que he realizado, pintura, grabado, diseño de piezas de orfebrería, objetos escultóricos, instalaciones”, comenzó diciendo.

Necesito libertad de movimiento y expresión. En mi trabajo artístico y en la vida en general.

“Trabajo todos los formatos, desde objetos muy pequeños, como puede ser el diseño de una medalla protocolar o un anillo, hasta una pintura de caballete en súper formato. Me identifico como un artista contemporáneo, aun cuando suelo elegir procedimientos tradicionales para la construcción de mis trabajos. Además de artista, soy papá de tres personajes increíbles: Víctor Simón, Paloma y Joaquín. Comparto la vida con Florencia Millón quien es artista, diseñadora y muy emprendedora”.

Acerca de sí mismo, Nobre se definió diciendo: “Soy bastante metódico y ordenado para trabajar. Un poco idealista, soy muy simpático cuando estoy de buen humor. Necesito libertad de movimiento y expresión. En mi trabajo artístico y en la vida en general. No me gusta que nada ni nadie me diga qué y cómo tengo que hacer las cosas, a no ser que yo pida una opinión o una ayuda. Me gusta sentirme acompañado, no dirigido”.

“También soy medio despistado, pero se debe a que siempre estoy pensando en algo que ocupa toda mi atención. Entonces suelo olvidar las tostadas al fuego, por ejemplo. O cuando tengo que salir apurado a realizar un trámite, cuando llego al lugar, caigo en la cuenta que olvidé llevar los papeles importantes, por decirte un par de ejemplos. Eso me trae problemas, así que busco estrategias para justificarme, pero no siempre las encuentro”, expresó divertido.

Sobre su comienzo en el arte, el entrevistado recordó: “Más que una pasión, es una forma de ser. Comenzó en mi niñez. Como suele pasar con tantas cosas que van configurando nuestro carácter. Mi familia siempre estuvo relacionada con el mundo del arte y la cultura. Eso, inevitablemente influyó en el desarrollo de mis intereses”, recordó y luego sumó: “Muchos referentes, comenzando por mis padres. Mi mamá: Alicia Giuliani, sanjuanina descendiente de italianos e irlandeses, Etnomusicóloga, docente e investigadora de la UNSJ. Mi papá: Víctor Nobre, portugués, muy conocido como Poeta y Orfebre. Con él aprendimos, mi hermano Iván y yo, el oficio de la orfebrería jugando en el taller, mientras mi papá trabajaba. Otro gran referente fue Don Miguel Ángel Sugo, escultor, que fue mi maestro durante la adolescencia. Me pasaba tardes enteras en su taller aprendiendo las técnicas de modelado escultórico y moldería”, comentó Eric.

“Por esos tiempos, viajé a Mendoza con la artista Silvina Martínez (que era amiga de mis padres) y tuve la oportunidad de conocer al maestro Luis Quesada y a su hijo Ramiro Quesada (artista y arquitecto) con quien nos hicimos grandes amigos. Yo tenía 17 años y cursaba el Bachillerato en Artes del Colegio Central Universitario Mariano Moreno de la UNSJ. Allí fui alumno de la artista Beatriz García, una gran referente también”.

Sobre su formación y estudios, el artista dijo: “Decidir la carrera universitaria no fue un problema. Estudié Arte en la UNSJ. Tuve grandes profesores: Polo Suárez Jofré, Adela Cortínez, Helena Psarudakis, Alicia Garcés, Silvina Martínez, Cecilia Rabbi Baldi, Mario Vinzio, Humberto Costa, Itatí Peinado, Eneida Roso, Pepe Vilanova, Alberto Sánchez. Todos grandes artistas y profesores. Más tarde la Artista Leonor Rigau, impulsó mi carrera cuando me invitó a participar con mis trabajos en la galería de Arte de la Antigua Bodega de San Juan. Gracias a Azucena (Chiqui) Juárez de Chirino, pude instalar mi taller en las instalaciones de la Bodega. Esto me permitió contar con más espacio y medios para desarrollar la serie de pinturas de las ´Construcciones Múltiples´ en superformato. Una experiencia inolvidable. Luego vinieron las exposiciones en la Galería AB Project en Berlín, Alemania. Con Lucas Carrieri como director y curador. Mis trabajos y los de otros artistas sanjuaninos fueron expuestos en eventos muy importantes, junto a artistas de reconocida fama mundial como el diseñador de alta costura Mario Borsato y Andy Warhol. O la exposición en la Embajada Argentina en Alemania. Por mencionar alguna”.

Vivir del arte y de lo que nos apasiona a veces resulta complicado y, sobre ese punto Nobre expresó: “Depende de cómo quieras vivir, de cuáles sean tus expectativas y de la realidad de tu entorno. En un país como Argentina, es difícil vivir de cualquier cosa. Difícil, no imposible. Existe el prejuicio de que no se puede vivir del arte, lo que para mí es un error. El problema de la subsistencia lo tenemos todos. En todo caso, el arte es una actividad cultural. Las motivaciones son diversas, la económica es sólo una más, no la principal (sin relativizar su importancia). Yo, personalmente tengo la necesidad de trascender, de dejar marcas y por eso me dedico al arte. Siempre me las arreglo para progresar en mis objetivos. La principal fuente de ingresos es el trabajo en mi estudio y taller de arte. Compartido con mi amor, Florencia. Ambos realizamos diferentes tareas, cada uno en lo suyo. Pero compartimos el espacio de trabajo. Tenemos áreas diferenciadas, porque la metodología de trabajo de ambos es distinta, pero hay mucha afinidad en lo que hacemos y nos apoyamos mutuamente. Eso es una ventaja importante. Por otra parte, estoy a cargo de un taller extracurricular de orfebrería para los chicos de 4°,5°y 6° año de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín de la UNSJ. Es los sábados, por la mañana”.

Consultado sobre sus proyectos y planes a futuro, el orfebre detalló: “Hace tiempo estoy planeando realizar el inventario completo de mi actividad artística. Me gustaría hacerlo de un modo más o menos sistemático. Es una herramienta que me permitirá agregar los trabajos nuevos, en formato digital, con fotos e información sobre las obras”.

Eric Nobre participó en diversas exposiciones, entre las que se destacan: “Signos de una colección en crecimiento” Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan, 2014. Embajada de la República Argentina en Alemania (pintura), Berlín, Alemania, 2008. Mario Borsato by Andy Warhol (pintura), AB Project Künst Galery. Berlin Alemania, 2008.