‘Blues Inmortal’, lo nuevo de Quique Rod

Los músicos sanjuaninos no paran de producir material. Dentro de lo nuevo. Lo recién sacado del horno, desde el sábado 27 de mayo está disponible en Spotify y YouTube ‘Blues Inmortal’, la última canción que sacó a la luz el cantautor Quique Rod.

Siempre inquieto, el músico local lanzó un blues clásico con poca instrumentación, pero mucho clima. Al comienzo del tema para acompañar la voz solo hay una guitarra, luego se suman un teclado, otra guitarra y acompaña una potente voz femenina en los coros. Este último detalle le da el toque más blusero a la canción.

‘Ya he visto muchas veces la película/ esa que pasan cuando se acerca el final/Una escena y otra escena todo muy normal', comienza resaltando la letra de la canción. En una especie de estribillo la lírica expresa: ‘Ya mordí la banquina/ a más de 150/ venían autos de frente/ y me l pude acomodar. Será que me va a matar/ este blues inmortal’

Prescindiendo de toda percusión, el tema fluye. Cuando llega el momento del solo, ambas guitarras se destacan, así como un teclado ‘londonoso’ que le da un perfecto ambiente de bar a las cuatro de la madrugada.