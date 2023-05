Lucila, la argentina que escribe sobre terror gracias a Stephen King

Lucila Varice, es un argentina, que como pocas se animó a cumplir su sueño de ser escritora. La mujer, no solo es aclamada por su narrativa, sino que es considerada de las mejores en el rubro de thrillers y terror, algo poco usual. La autora charló con Diario 13 sobre una de sus últimas obras, Los Cazadores.

Esta es una historia muy cruda. En la narrativa, la autora encasilla el cazar o ser cazado. Si bien hay partes donde es difícil de leer por los detalles explícitos de violencia, la trama es atrapante por su explicitación. Además aplica la polifonía de voces, que lleva a conocer a cada personaje.



Los giros, la trama psicológica y los ingredientes de terror, son el plus de la historia que nos lleva a conocer los momentos en que las personas tocan fondo y llegan al límite de la cordura.

Entrevista con la autora:

¿ Cómo iniciaste con la escritura de thriller?

Desde temprana edad, siempre sentí una fascinación por las historias llenas de misterio y suspenso. Devoraba libros de autores consagrados del género thriller y el terror y me sumergía en tramas vertiginosas que me mantenían en vilo hasta la última página. Mi pasión era quedarme despierta hasta tarde con un libro de suspenso, un café y algo rico para comer. El libro que más me marcó fue Cementerio de animales de Stephen King . Lo leí a los 12 años y fue entonces cuando comprendí que no solo deseaba leer este tipo de historias, sino que anhelaba crearlas por mí mismo. Desde aquel momento, me lancé de lleno a la escritura del thriller, sumergiéndome en un mundo donde la tensión, los giros inesperados y las revelaciones impactantes se convertirían en mis mejores aliados para mantener al lector en vilo ante cada página. Mi camino como escritora del género thriller apenas comienza, pero estoy decidida a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y a desentrañar los secretos más inquietantes para ofrecer a los lectores una experiencia adictiva y perturbadora.

Le pones toques de terror ¿ Es el género que más cómodo te sienta?

El género de terror me sale natural. Descubrí que me sentía especialmente cómoda explorando los oscuros abismos de la psique humana, enfrentándome a mis miedos más profundos y perturbadores.

En el género del terror encuentro una libertad creativa sin límites. Me permite explorar aspectos oscuros de la existencia humana y enfrentarme a nuestros temores más profundos. Es una forma de conectar con nuestras emociones primarias y enfrentar nuestros demonios internos. A través de mis historias, puedo llevar a los lectores a lugares oscuros y desconocidos, empujándolos a enfrentarse a sus propios miedos y reflexionar sobre la condición humana.

¿Qué tiene de tu cotidianidad?

En Los Cazadores pude explorar mi miedo a la muerte, el miedo a no pertenecer a un grupo, explorar los límites morales que estaría dispuesta a cruzar con tal de sobrevivir. También mi adicción a los ansiolíticos, la locura y la soledad como condición humana. Tiene mucho de mi vida personal. La cacería es una tradición familiar y todo lo que se describe en el libro sobre como es, la sensación de cazar, de pelar un animal, de comerlo, la relación entre el perro de caza y el hombre, las reglas de cacería, incluso la casa antigua donde transcurre la historia todo es real. Nada es ficción. Incluso Sam, el perro, es real. Las historias sobre el rugby también están basadas en experiencias propias y el personaje de Alex, por más aterrador que parezca, está basado en una persona que conocí. Que es ficción y que es realidad se lo dejo al lector.

¿Qué personaje te identifica más ?

El personaje que más me identifica es el de Nicolas. Es el hermano del medio, el que se siente invisible, el que cree, o lo hacen creer, que no tiene nada que ofrecer en comparación a sus hermanos. Algo parecido a lo que yo sentí en mi adolescencia. El no poder encontrar mi lugar dentro de mi familia. Es el que mira desde afuera, el que realmente sabe todo lo que pasa. Un poco como sucede con los escritores, yo creo que ser escritor es ser un gran observador y estudioso del comportamiento humano.

¿Cuál es tu proceso de escritura?

Cuando empiezo a escribir una nueva novela generalmente hay una idea, fragmentos desconectados de imágenes, de personajes, que van creciendo en mi cabeza, cuando se vuelven una obsesión sé que es el momento de escribirlos. Por ejemplo, Almas Nocturnas, mi primera novela, está basado en mi larga obsesión acerca de la vida, la muerte y el tiempo. Está basado en varias experiencias con lo paranormal que viví desde chica. No escribo desde la formación académica sino desde otro lado, desde la experiencia y de mi instinto. No sigo ningún método, al menos no al principio. La primera etapa es de pura exploración y de ver a dónde me lleva la historia. No trabajo con escaleta ni sinopsis hasta que doy con lo que quiero contar exactamente. Ahí surge una especie de mapa, guía, ( la cual no siempre sigo). Creo que la parte más adrenalínica está en dejarse llevar. En la valentía de saber que uno emprende un viaje y que el destino es incierto. Eso es lo que me mueve a la hora de escribir.



¿Ya estás trabajando en algún proyecto literario ?

Estoy trabajando en dos proyectos. Uno se podría decir que es una especie de continuación del mundo de Pájaros Negros y el otro es uno personal que sale del genero del suspenso y el terror.

Sipnosis: Los tres hermanos Navarro O'Campo tenían el futuro asegurado. Los mas populares en su escuela de San Isidro, prometedores jugadores de rugby y hábiles en la cacería, la tradición familiar... hasta que Alex se mete en sus vidas.

No es un caso de bullying que termina mal: es una perversión total que desencadena una carnicería.